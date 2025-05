Wethouder: “Geen impasse, maar eensgezinde aanpak overlast PreZero”

Foto via Google Maps - Streetview

Ook de gemeente heeft haast om de overlast veroorzaakt door afvalverwerker PreZero aan te pakken. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) laten weten nadat Gedeputeerde Staten hadden aangegeven dat er een impasse is ontstaan omdat de gemeente niet doorpakt.

Omwonenden van het bedrijf klagen al jarenlang over geluidsoverlast en afval dat in de omgeving slingert. “Er wordt veel overlast ervaren en de problemen zijn ook al verschillende keren aangekaart”, vertelt raadslid Andrea Poelstra van D66. “Na de herinrichting van het terrein door PreZero klagen bewoners over lawaai, stof en afval. Vooral de shredder op het terrein en het aanleveren van containers veroorzaken veel geluid. De overlast is aanwezig van de vroege ochtend tot de late avond. De provincie heeft inmiddels twee keer een dwangsom opgelegd aan PreZero voor de overlast.”

Geluidsnormen

D66 laat weten daar blij mee te zijn. Echter geeft de provincie nu aan dat er een bestuurlijke impasse is ontstaan omdat de gemeente niet doorpakt op het gebied van een geluidszone rond het terrein. Daardoor blijven de geluidsnormen uit oude vergunningen uit 2002 en 2017 gelden. Die zijn volgens de fractie moeilijk te controleren en handhaven. Hierdoor mag het bedrijf mogelijk meer geluid maken dan wettelijk is toegestaan.

“We trekken eensgezind op”

Van Niejenhuis vertelt dat er wel degelijk wordt doorgepakt. “Het is heel belangrijk dat we deze situatie gaan verbeteren. Het is goed om te vermelden dat de Omgevingsdienst Groningen, de provincie en de gemeente hier eensgezind in optrekken om deze situatie aan te pakken. En de eerste resultaten daarvan zijn inmiddels ook zichtbaar, omdat er aanpassingen gedaan worden aan de bedrijfsvoering van PreZero. De provincie is van mening dat er een nieuwe vergunning moet komen met nieuwe geluidsvoorschriften. Deze vergunning, met ook een akoestisch onderzoek, ligt nu ter beoordeling bij de Omgevingsdienst. En als gemeente zullen wij als onderdeel van die beoordeling een toets uitvoeren op het zonebeheermodel. Deze toets is ook onderdeel van de beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Omgevingsdienst.”

“Onbekend wanneer we de zonering aan gaan passen”

Van Niejenhuis vertelt dat er op dit moment getoetst wordt aan de hand van het huidige zonebeheerplan om geluidshinder te beheersen. “Daarmee zorgen we ervoor dat we omliggende functies in het gebied, zoals wonen, beschermen. Wij voeren die toets uit om te voorkomen dat de geluidsbelasting niet boven de 55 decibel uitkomt. Dit is dan gemeten op de gevels van de woningen. En niet boven de 50 decibel komt op de zonegrens. Of dit moet leiden tot een aanpassing van de zone, daar kijken we op dit moment naar samen met de provincie en de Omgevingsdienst. Op dit moment kan ik niet concreet aangeven wanneer we deze zonering aan gaan passen, dat is onderwerp van gesprek.”

“We duiken niet weg voor onze verantwoordelijkheden”

De wethouder vertelt dat hij met de bewoners van de woontoren gesproken heeft. “De inmiddels afgetreden gedeputeerde is zelf bij hen thuis geweest. Wij hebben hen laten weten dat we hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in hebben en dat we dit op willen lossen. Ook wordt er hier met PreZero over gesproken. De communicatie met de bewoners is een open lijn. Ook hebben we een hele heldere brief gestuurd aan de bewoners, waarin we niet wegduiken voor onze verantwoordelijkheid. We nemen dit serieus en we werken hier hard aan. Dus wij voelen de haast die u ook voelt.”