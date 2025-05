VVD en D66 willen meer duidelijkheid over AI-beleid gemeente

De VVD en D66 in Groningen willen weten hoe de gemeente omgaat met kunstmatige intelligentie (AI). Volgens de partijen biedt AI veel kansen, zoals het samenvatten en analyseren van teksten met programma’s als ChatGPT of Copilot. Tegelijk wijzen ze op risico’s, zoals privacyproblemen en de afhankelijkheid van grote technologiebedrijven.

Gemeenten zijn sinds februari 2025 verplicht om medewerkers AI-kennis bij te brengen. VVD en D66 willen weten hoe Groningen dat doet en hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De partijen vragen onder andere of de gemeente al AI gebruikt, hoe persoonsgegevens worden beschermd, of er richtlijnen zijn opgesteld, en of er trainingen worden gegeven aan personeel. Ook willen ze weten hoe het toezicht op AI geregeld is en of ethische overwegingen worden meegenomen bij het gebruik ervan.

“De snelle ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie (AI) raakt vrijwel alle sectoren en ook overheden ontkomen niet aan kunstmatige intelligentie”, schrijven raadsleden Rik Heiner (VVD) en Maria Martinez Doubiani (D66) aan het college. “Hoewel het inzetten van AI kansen biedt binnen de gemeentelijke organisatie, kan het ook risico’s met zich mee brengen als niet bekend is hoe er met AI omgegaan dient te worden. Wat de fracties van de VVD en D66 betreft moeten we de kansen die AI brengt omarmen en de risico’s beheersen.”