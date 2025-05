Vrouwen FC Groningen spelen volgend seizoen op de Esserberg

Foto via Be Quick

De vrouwen van FC Groningen gaan hun thuiswedstrijden volgend seizoen spelen in het Esserbergstadion. Dat maakten de twee clubs dinsdagmiddag bekend. Ook de trainingen vinden plaats op het complex van Be Quick 1887.

De keuze voor de Esserberg komt op een moment dat FC Groningen haar eerste vrouwenselectie samenstelt voor de eerste divisie. FC Groningen kiest voor de Esserberg, omdat het op het eigen complex Corpus den Hoorn te druk is. Het terrein wordt al intensief gebruikt door het eerste elftal, de jeugdopleiding en andere clubs. Daarom wijkt FC Groningen met de vrouwen uit naar het sportpark van Be Quick in Haren.

Be Quick wil samenwerken met FC rond vrouwenvoetbal

Be Quick is blij met de samenwerking, aldus Be Quick-voorzitter Henk Jan Jensema. Volgens Jensema biedt de komst van de FC-vrouwen een mooie impuls voor het vrouwenvoetbal op de Esserberg. Zowel voor FC Groningen als voor Be Quick, stelt Jensema:

“De afgelopen periode zijn we als vereniging intensief bezig geweest met het opbouwen van een nieuw fundament voor damesvoetbal binnen Be Quick. Het is geen geheim dat we ernaar streven om in het nieuwe seizoen weer een eigen dameselftal te formeren. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen en hopelijk volgen er komende weken meer. De samenwerking met FC Groningen geeft hieraan een enorme impuls.”

De clubs willen in de toekomst samen nieuwe initiatieven starten, zegt Jensema: “We willen dat damesvoetbal een blijvende, volwaardige plek krijgt binnen onze vereniging. Dit is een stap waar we met het hele bestuur met trots achterstaan.”

FC Groningen: ‘Oplossing voor korte termijn’

De overeenkomst tussen Be Quick en FC Groningen is in eerste instantie voor één jaar. Volgens FC Groningen is de verplaatsing van de vrouwentak naar de Esserberg een vorm van goodwill naar de andere clubs op sportpark Corpus den Hoorn, waar ruimtegebrek door de extra speelsters nog groter zou worden. Maar de Esserberg-oplossing is wel voor de ‘korte termijn’, stelt FC Groningen.

“Wij zijn Be Quick dankbaar en erkentelijk voor de gastvrijheid en de gemeente voor het beschikbaar stellen van de velden”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van FC Groningen. “We zijn blij met onze amateurconvenantpartner, die zich bereid heeft getoond met ons mee te denken en ons te helpen aan een zeer representatief hoofdveld voor ons vrouwenteam. Het is een hele mooie tijdelijke locatie voor ons en het geeft Be Quick een mogelijke boost en impuls bij het voornemen een start te maken met vrouwenvoetbal.”