Vrijdag wolken en zon; weekend zonovergoten

De komende dagen blijft het volgens OOG-weerman Johan Kamphuis droog. Vooral in het weekend laat de zon zich volop zien.

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en neemt de bewolking vanmiddag wat toe. Het blijft droog en het wordt 19 of 20 graden. De noordoostenwind is matig, toenemend naar windkracht 3 tot 4.

In de nacht naar zaterdag is het fris met minima rond 4 graden en kans op grondvorst. Zaterdag en zondag is het zonovergoten en droog. Zaterdag wordt het 20 en zondag 22 graden. Op beide dagen staat er een matige wind, zaterdag uit het noordoosten en zondag uit het zuidoosten, windkracht 3.

Houdt het stralende en warme lenteweer ook na het weekend aan? Lees het op de weerpagina met de uitgebreide vooruitzichten.