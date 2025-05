Vrijdag regenachtig en kans op hagel, de rest van het weekend blijft bewolkt

Foto: Robert van der Veen

Het weer zat vol met verassingen donderdag: zonneschijn, regen, harde windstoten en zelfs hagelstenen bedekte de Groningse straten. Dit weerpatroon zet zich vrijdag nog even voort. Dus trek je regenjas maar uit de kast, houd je paraplu gereed en vergeet ook je zonnebrand niet.

Vrijdag vallen er enkele buien met daarbij een kleine kans op hagel. Er is af en toe zon en het is fris bij 13 of 14 graden als maximumtemperatuur. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5.

Zaterdag is er veel bewolking. In de ochtend is er kans op een verspreide bui, in de loop van de middag volgt enige tijd regen. Het wordt 17 of 18 graden.

In de nacht en ook zondag vallen er een paar buien. Het kwik loopt zondag op naar 18 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten.

Begin volgende week zou de wisselvalligheid wel eens aan kunnen houden en krijgt de natuur meer water. Lees er meer over op de weerpagina.