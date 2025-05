Vrijdag bewolkt, zaterdag zomers warm

Vrijdag trekken er wolkenvelden over, maar klaart het ook zo nu en dan op. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 20 of 21 graden. De wind uit het westen is matig, windkracht 4.

Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Zaterdag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Het is zomers warm met 24 of 25 graden. In de avond en nacht is er kans op een regen- of onweersbui. De zuidwestenwind is zwak, windkracht 2.

Zondag is er meer bewolking en doet het kwik een stap terug naar 20 graden. Het blijft droog. Het uitgebreide weer ná het weekend? Lees het op de weerpagina of luister om 8:50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG-Ochtendshow.