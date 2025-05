Voorlopig geen stookverbod voor houtkachels: ‘Juridisch moeilijk en veel weerstand’

Foto: Martin Nuver & Martijn Wever - 112groningen.nl

Een gemeentelijk stookverbod voor houtkachels is op korte termijn niet haalbaar in Groningen. Dat laat het college van B&W weten na onderzoek naar de mogelijkheden.

Het idee voor een verbod kwam voort uit vragen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren over overlast door houtrook. In steden als Amersfoort en Utrecht zijn al volgens de twee collegepartijen al stappen gezet richting een verbod op houtstook, bijvoorbeeld met verboden tijdens ongunstige weersomstandigheden.

Juridische knelpunten en veel weerstand

Groningen onderzocht of dat hier ook mogelijk is. Maar er zijn grote knelpunten, stelt het college. De gemeente vindt dat er nu geen duidelijke juridische basis is om stoken te verbieden op basis van een stookwijzer die continu verandert.

Ook is het lastig om te handhaven, vooral omdat meldingen vaak ’s avonds of in het weekend binnenkomen. Daarnaast kunnen bewoners die recent een houtkachel hebben aangeschaft, schadevergoeding eisen als een verbod wordt ingevoerd.

Uit een publiekscampagne bleek bovendien dat er weinig draagvlak is voor strengere regels. Tachtig procent van de reacties was negatief, aldus het college: “De teneur in de reacties is dat de gemeente zich hier niet mee moet bemoeien. Dat is een redelijke indicator dat er niet of nauwelijks draagvlak is voor maatregelen op dit gebied, laat staan een verbod.”

Volgend jaar praten met inwoners

Een algeheel verbod op het plaatsen van nieuwe houtkachels lijkt juridisch ook moeilijk haalbaar. De gemeente onderzoekt nog of dat eventueel op een andere manier kan.

De gemeente wil wel werken aan betere luchtkwaliteit en gaat daarom volgend jaar in gesprek met inwoners. Nieuwe maatregelen, zoals subsidies of extra regels, kunnen dan alsnog worden toegevoegd.