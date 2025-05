Volleybalclub Lycurgus is failliet

Het faillissement van volleybalclub Nova Tech Lycurgus is donderdag aangevraagd door Martiniplaza en Omnium BV. Dat meldt RTV Noord.

De Groningse volleybalclub verkeert al langere tijd in financieel zwaar weer. Het bedrijf Nova Technology BV, dat 75 procent van de aandelen heeft van de club, nam de volleybalclub in november 2023 over. In december vorig jaar werd bekend dat dit bedrijf, gerund door Ramón AB en Pascuál AB uit Emmen, failliet verklaard is.

De club meldde in maart op eigen website dat dit geen financiële consequenties had voor de club gedurende het huidige volleybalseizoen. Na beslaglegging van bankrekeningen van Ramón AB en Pascuál AB afgelopen maart bleek toch een belangrijke stroom aan inkomsten bevroren te worden. Daarmee nam de financiële onzekerheid toe.

Willem Kok, directeur van Martiniplaza, vertelt aan RTV Noord dat de gemeente en de Volleybalbond de afgelopen tijd gezocht hebben naar oplossingen. Het faillissement zou volgens Kok nodig zijn om vorderingen te incasseren en de club te ‘bevrijden’ van een bedrijf dat de ontwikkeling van club in de weg zou staan.

Vooralsnog blijft de club de finalereeks uitspelen deze donderdagavond en komende zondag.