Volkshortus laat de zon schijnen in turbulent Selwerd: “De familie wordt steeds groter”

Op de plantjesmarkt werden dit weekend volop plantjes geruild. Foto: ingezonden

In de Volkshortus Selwerd vond zaterdag een plantjesmarkt plaats. Volgens coördinator Jeannette Bodha is de hortus een succes in een wijk die flink onder druk staat.

Jeannette, hoe is het gisteren gegaan?

“We kijken terug op een hele leuke en geslaagde dag. Er was voortdurend aanloop van mensen die even kwamen kijken. Van tevoren was het wel spannend, want de Volkshortus is verhuisd. In vergelijking met vorig jaar zitten we nu een veldje verderop, waarbij de kas nu op het grasveld achter de Mispellaan staat. Op deze plek mogen we tot eind 2027 blijven. Gisteren konden er volop plantjes geruild worden, maar we hadden ook een aantal stands waarbij bijvoorbeeld twee dames van Academie Minerva, die ontzettend geïnteresseerd zijn in thee, een theesmaak ontwikkelden die persoonlijk op jou is afgestemd. Ik denk dat de dag door ruim 75 mensen is bezocht.”

Even een paar stappen terug. De Volkshortus werd twee jaar geleden geopend door wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA). Hoe gaat het sindsdien?

“Je kunt echt van een succes spreken. Vanaf het begin is er interesse: mensen die komen kijken, mensen die zelf groenten en fruit gaan verbouwen, maar ook allerlei andere activiteiten die zich in de kas ontplooien. Denk bijvoorbeeld aan workshops schilderen die hier worden gehouden, of een Nederlandse taalclub die hier eens per periode neerstrijkt waarbij mensen de Nederlandse taal leren. En ik vertelde al even over de workshop thee. Er gebeuren hier ontzettend mooie dingen.”

De dag werd zaterdag bezocht door zo’n zeventig geïnteresseerden. Foto: ingezonden Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) (l) opende twee jaar geleden de Volkshortus. Foto: Rieks Oijnhausen

Als we met moestuinverenigingen in de gemeente spreken, dan horen we dat er sprake is van wachtlijsten. Ondertussen is er ook een beweging zichtbaar dat mensen meer eigenaar willen zijn van de groente en het fruit dat ze kopen. Zijn dat ontwikkelingen die ook meespelen?

“Absoluut. Selwerd is een wijk met veel flats. Als je de flat uitstapt en je loopt tegen een hortus aan waar je de mogelijkheid hebt om groenten en fruit te verbouwen, dan geeft dat veel sereniteit. Maar ook de sociale contacten die dit teweegbrengt. En wat je zegt, dat klopt. Er zijn mensen die hier aankloppen, die kennis willen maken met het verbouwen van groenten. Maar er zijn ook ervaren tuinders die vroeger grote kassen hadden. Nu wonen ze in de stad waarbij ze terugverlangen naar de eenvoud. Die voldoening kunnen wij bieden.”

Lukt het ook om alle geïnteresseerden een plek te geven?

“Tot nu lukt het om iedereen een plek in de kas te geven. De buitenbakken zitten nu wel helemaal vol. Onlangs kreeg ik een vraag of diegene een buitentuintje kon beginnen. Ik verkoop geen nee, ik wil gaan kijken of ik kan uitbreiden. Ik wil onderzoeken wat op dat vlak de mogelijkheden zijn. Ik durf ook wel te zeggen dat ik op dat vlak stevig in mijn schoenen sta.”

Hoe bedoel je dat precies?

“De Volkshortus zou aanvankelijk één seizoen aanwezig zijn. Maar omdat het veel belangstelling trok, is het verlengd met een tweede jaar. Aanvankelijk werd de kas gehuurd, maar die is afgelopen jaar door de gemeente aangekocht, waardoor we nu in het derde jaar zitten. De gemeente ziet de potentie. Kijk, alle mensen hebben een verhaal. En we hoeven er geen doekjes om te winden dat er veel eenzaamheid is. De afgelopen jaren is er een Volkshortusfamilie ontstaan. Mensen hebben een plek gekregen waar ze samen kunnen zijn, waar ze groenten en fruit kunnen verbouwen, waar ze kunnen kletsen, waar ze workshops kunnen volgen. Het zorgt voor verbintenis. Dit heeft grote waarde.”

Past zoiets juist ook in Selwerd dat bijvoorbeeld veel nationaliteiten kent?

“Dat denk ik wel. De wijk is ook turbulent. In de wijk vindt bijvoorbeeld sloop/nieuwbouw plaats. Bewoners komen en gaan. Maar wat ik zie, is dat mensen die met de Volkshortus kennis hebben gemaakt, blijven. Een mevrouw is een tijd geleden verhuisd van Selwerd naar Arnhem, maar nog elke zaterdag komt zij terug naar Selwerd om hier gastvrouw te zijn. Wat zij hier heeft gevonden, heeft ze nergens anders gevonden. En de taal van een moestuin spreekt iedereen: of je nu uit Pakistan, Bangladesh of Syrië komt. Het zorgt voor verbinding. Wat dat betreft gun ik iedere wijk en dorp ook een dergelijke Volkshortus.”

Hoe gaat de komende periode eruitzien?

“Het lijkt mij heel leuk om in de komende periode een aantal keren gezamenlijk te gaan eten. De verschillende nationaliteiten zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat er groenten en fruit verbouwd worden die je niet zo snel verwacht: Surinaams tayerblad bijvoorbeeld, of klimspinazie. Als we deze ingrediënten kunnen gebruiken in recepten, waarbij we van elkaars gerechten kunnen proeven, dan heb je toch een heel mooi concept? Dat lijkt me heel leuk.”

Als je zo door de Volkshortus loopt en je kijkt om je heen, op welke plant ben je dan het meest trots?

“Nou, dat is wel een mooi verhaal. Sinds vorig jaar hebben we een avocadoplant in de hortus. In de winter heeft deze plant gebivakkeerd in het informatiecentrum in de wijk. In de kas was het toen te koud. De plant is nu weer terug en begint te bloeien. Ik verwacht dat dit de komende periode de eerste avocado’s gaat opleveren. Dat is toch fantastisch?”