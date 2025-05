Vissersbrug pas over twee jaar terug: ‘Brug wordt niet hersteld, maar vervangen’

Foto: Rieks Oijnhausen

De Visserbrug in Groningen wordt niet meer hersteld, maar volledig vervangen. Dat stelt de Partij voor het Noorden. Volgens de raadsfractie is de gehele brug te zwaar beschadigd om de oude brug te repareren.

De oude Visserbrug zou de belasting door verkeer niet meer aankunnen, stelt raadslid Leendert van der Laan na technische navraag bij een verantwoordelijke ambtenaar. Het was de bedoeling dat alleen het brugdek vervangen zou worden, samen met een kapot scharnierpunt. Maar volgens Van der Laan moeten ook de oude landhoofden gaan verdwijnen en zijn aanpassingen aan de kelder van de brug geen reële optie meer.

Inmiddels is ook bekend dat oplevering in het najaar of de winter van 2026 niet haalbaar is. De streefdatum is nu medio 2027, blijkt uit een zogenoemd ‘nautisch verkeersbesluit’ van maart jongstleden. Dat is een jaar later dan eerder gepland.

‘College heeft nog niet beslist’

De Visserbrug werd in juli vorig jaar buiten afgevoerd voor herstelwerkzaamheden, nadat enkele weken eerder duidelijk werd dat de bediening niet meer werkte. Uit een technische inspectie bleek dat een van de ‘scharnieren’ van de brug kapot is en dat de brug niet veilig open en dicht kon. Sinds september vorig jaar ligt er een tijdelijke vervanger van de Visserbrug, waar alleen fietsers en voetgangers overheen kunnen.

De gemeente ging er tot nu toe van uit dat een nieuw brugdek en enkele aanpassingen voldoende zouden zijn. Vanuit het gemeentebestuur is nog geen definitief besluit genomen over wat er met de oude Visserbrug moet gebeuren, stelt een woordvoerder. Reparatie en onderhoud van de Visserbrug zijn daarom, vanuit het oogpunt van het college, nog steeds het uitgangspunt.

Problemen onderschat?

De langere afsluiting zorgt voor veel hinder voor omwonenden, ondernemers, scheepvaart en inwoners van wijken als Paddepoel, Vinkhuizen en de Oranjebuurt, stelt Van der Laan. Voor het openen en sluiten zijn twee brugwachters nodig, en auto’s kunnen de route niet gebruiken. Ook blijft de zero-emissiezone voor de Noorderhaven een jaar langer gelden, terwijl die daar eigenlijk zou eindigen.

De Partij voor het Noorden en de Stadspartij vragen zich af of het college de problemen rond de Visserbrug heeft onderschat of plotseling nieuwe inzichten heeft gekregen. De fracties twijfelen of het aanvaardbaar is dat de belangrijke verkeersroute richting binnenstad nu in totaal drie jaar uitvalt. De partijen zien ook nog gebeuren dat de gemeente de nieuwe (of herstelde) brug gesloten houdt voor auto’s en alleen nooddiensten en bestemmingsverkeer toelaat.

Als het aan de twee raadsfracties ligt, maakt het college daarom haast met een nieuwe verbinding op de plek van de Visserbrug. “De noodbrug en de afzetting geven een rommelig beeld op één van de mooiste historische plekken van de stad Groningen”, besluit Van der Laan.