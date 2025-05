Vismarktdiner krijgt mogelijk landelijk vervolg: “Geven zonder iets terug te verwachten”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Vismarktdiner dat maandagavond door studentenvereniging Navigators werd georganiseerd, krijgt mogelijk een vervolg in verschillende andere steden. Dat laat Simon van Dooren van de organisatie weten.

Simon, hoe blik je terug op gisteravond?

“Wij zijn heel tevreden. Het is heel goed gegaan en het is heel goed verlopen. We hebben niet precies geteld hoeveel mensen aanwezig zijn geweest, maar onze schatting is dat dit rond de duizend personen ligt die bij ons aangeschoven zijn. En we hebben ook ontzettend veel geluk gehad met het weer. Als ik nu door het raam naar buiten kijk, dan zie ik dat het flink regent. Gisteravond waren de omstandigheden prima. Ja, wij zijn heel blij.”

Voor de mensen wie het gemist hebben: wat is het Vismarktdiner?

“Het diner heeft namelijk als doel om verbinding te leggen. We nodigen zoveel mogelijk verschillende inwoners uit: gezinnen, studenten, daklozen en vluchtelingen. Het idee is om deze groepen samen te laten aanschuiven, zodat er mooie gesprekken ontstaan. Een hapje eten is daar een heel goed middel voor. Een maaltijd verbindt. De eerste editie vond plaats in 2019. Vanwege de coronapandemie hebben we in 2020 een jaar overgeslagen. Dit was dus gisteren onze vijfde editie.”

Verbinding leggen; is dat gelukt?

“Zelf was ik gisteravond erg druk. Je bent bezig om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar op een gegeven moment had ik wat ruimte en ben ik bij twee dames gaan zitten. De ene mevrouw bleek klant te zijn bij de Voedselbank. Ze had voor het diner haar zus meegenomen. Ik heb met hen een heel mooi gesprek gehad. En ook was er een Syrisch gezin te gast. De vader en moeder bleken de Nederlandse taal niet machtig te zijn, maar hun zoontje trad op als tolk. Op die manier ontstond er een mooi gesprek. Ik vroeg bijvoorbeeld of het eten lekker was. We hadden namelijk ook Syrisch eten. Het gezin vertelde dat het echt tien uit tien was. Ja, dat maakt mij heel blij.”

Is Groningen sinds gisteren een beetje mooier geworden?

“Oef. Dat hoop ik wel! Maar ik weet ook dat er nog veel werk aan de winkel is. Het leggen van verbinding, het naar elkaar luisteren en begrip hebben voor elkaar, is belangrijker dan ooit tevoren. In de samenleving zie je dat de polarisatie toeneemt. Ook zie je de eenzaamheid toenemen. Met het diner hebben we deze grote problemen niet opgelost. Maar we hebben wel een bijdrage kunnen leveren om het een beetje de goede kant op te duwen. Het hebben van sociale contacten is belangrijk. Ik denk dat gisteravond verschillende mensen met een rijk gevoel huiswaarts zijn gegaan. Het hebben van een gesprekje is belangrijk. Iets geven, zonder iets terug te verwachten. Dat mist een beetje in onze samenleving. De Navigators is een christelijke studentenvereniging. En geven zonder iets terug te verwachten, is belangrijk voor christenen.”

De afgelopen weken hebben we je een aantal keren gesproken: op dit onderwerp klink je gedreven. Wil je hier op een bepaalde manier ook mee doorgaan?

“Vanuit de kerk waarin ik actief ben heb ik vaker activiteiten ontplooid. Bijvoorbeeld rond Serious Request. Dus zulke initiatieven, daar houd ik wel van. Als zoiets op mijn pad komt, dan ben ik daar zeker voor te porren. Wat overigens leuk is om te vertellen is dat Navigators ook in andere steden actief is. Verschillende afdelingen waren gisteravond bij ons te gast om te zien hoe we dat hier opzetten. De kans is aannemelijk dat het Vismarktdiner het komende jaar in andere steden een vervolg gaat krijgen.”

Samen met je collega’s heb je dit de afgelopen maanden georganiseerd. Wat is nu het meest leerzame geweest in dit proces?

“Dat er heel veel mogelijk is. Dat mensen heel welwillend zijn. Als je een goed verhaal hebt, en je weet het goed uit te leggen, dat er snel hulp wordt geboden en er enthousiasme ontstaat. Mede daardoor hebben we een hele goede editie kunnen organiseren. Met enthousiasme kun je veel mooie dingen bereiken.”