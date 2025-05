Viskiosk Moi Eem! in andere handen: “Naam gaan we veranderen in Viskiosk Oosterpark”

Moeder Agnes (55) en zoon Edwin (27) gaan de viskiosk in de Oosterparkwijk runnen. Foto: Lars Faber

Het is zaterdag de laatste dag dat viskiosk Moi Eem! aan de Zaagmuldersweg geopend is. Edwin en Agnes de Wilde nemen de zaak over. Na een verbouwing hopen zij hun zaak op vrijdag 6 juni te kunnen openen.

Edwin en Agnes, hoe zijn jullie de nieuwe eigenaren geworden?

“Wij zijn moeder en zoon en we liepen eigenlijk al heel lang met het idee rond om dit te gaan doen. We zijn beiden geboren en getogen in de Oosterparkwijk. We hadden altijd al het idee: er mist iets in de wijk. Als je een visje wilde, dan moest je altijd naar Paddepoel of naar het Sontplein. Maar het opzetten van een viskraam, dat konden we niet voor elkaar krijgen. Om wisselende redenen werd het steeds afgewezen. Op een gegeven moment kwam er een prijsvraag, die Wim en Judith gewonnen hebben. Uiteraard waren we toen strontjaloers toen zij hier een viskiosk op gingen zetten. Bij toeval las ik dat zij ermee gingen stoppen. Wij dachten toen: dit is onze kans. Dit is wat wij graag willen.”

Wat hebben jullie met vis?

“Wij komen niet uit de vissector. Edwin houdt van lekkerbek en kibbeling. Thuis eten we veel vis, waarbij vader en opa er ook helemaal gek op zijn. En het lijkt ons heel leuk om met vis te werken. Agnes heeft wel ervaring in de verkoop. Samen met een andere zoon heeft ze een foodtruck gehad. Dat we nu dit gaan doen, dat is wel het gesprek van de dag in onze familie. De andere zoon heeft al aangegeven te willen gaan helpen. En ook pap en vrienden hebben dit aangegeven. Daarmee verwachten we dat dit echt een familiebedrijfje gaat worden.”

Blijft het concept van de viskiosk overeind of gaan jullie wel wat dingen veranderen?

“We willen wat uitbreidingen gaan doen. Zo willen we gaan werken met kindermenu’s. En we hebben een haringkar. Die willen we in de zaak plaatsen, en bij bijvoorbeeld haringparty’s willen we deze buiten neer gaan zetten. Daarnaast willen we de naam van de zaak veranderen. De naam ‘Moi eem!’ gaat verdwijnen. Met alle respect naar Wim en Judith vinden we die naam niet zo passen bij een viszaak. Wie de Oosterparkwijk goed kent, weet dat de Oosterpark de Oosterpark is. Daarom wordt de nieuwe naam ‘Viskiosk Oosterpark’.”

Gaan jullie binnenkort al open?

“Vandaag is het grote moment dat we de sleutel in ontvangst mogen nemen. Komende maandag mogen we er voor het eerst in. We willen eerst wat verbouwingen gaan doen waarbij we alles naar eigen smaak gaan inrichten. Het gaat niet rigoureus verbouwd worden hoor. Het zal gaan om kleine aanpassingen die wel op zullen vallen. Voor onszelf hebben we vrijdag 6 juni als datum in onze agenda gezet waarop we open willen gaan. Zo’n datum is belangrijk omdat je dan iets hebt waar je naartoe werkt.”

Jullie hebben er volgens mij ontzettend veel zin in?

“We staan te popelen. We zijn al maanden bezig met de onderhandelingen. Het duurde lang, en soms verliep het wat stroef. Maar vandaag is dan eindelijk het moment dat we de sleutel krijgen. Ja, we hebben er heel veel zin in om er wat moois van te gaan maken. Sowieso willen we via deze weg Wim en Judith heel erg bedanken voor het opzetten van deze plek en we willen hen ook heel erg bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons hebben.”

Viskiosk Moi Eem!

Dat er een viskiosk in de wijk zou komen werd in de zomer van 2023 duidelijk na een stemronde waarbij inwoners konden bepalen wat de invulling moest worden van de ruimte naast de Michi Noeki. In februari vorig jaar werd de kiosk geopend. Vanwege persoonlijke omstandigheden liet men eerder dit jaar weten te gaan stoppen. Zaterdag is de laatste dag dat Judith Elzer in de zaak te vinden is: “De laatste weken zijn zwaar. Het besluit om te stoppen was al langer genomen. Nu is dan eindelijk het moment dat je het kunt overdragen.”



Elzer vertelt flink verwend te zijn: “Ik heb mooie cadeaus gekregen. Een klein schilderijtje met bloemetjes erop bijvoorbeeld. En een doosje chocolade. En er worden ontzettend veel mooie woorden uitgewisseld. Mensen bedanken mij en ze vinden het niet leuk dat ik vertrek. In de nieuwe eigenaren heb ik alle vertrouwen. Ze hebben een ochtend meegelopen om het reilen en zeilen te bekijken. En voor de rest is het aan henzelf om alles uit te zoeken. Als ze hulp nodig hebben, ben ik wel in de buurt.”

Elzer sluit haar periode in de viskiosk zaterdag af met hapjes en bubbels. “Op die manier is het voor mensen die langskomen duidelijk dat er een periode wordt afgesloten.”