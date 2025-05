Vierde divisie dichtbij voor PKC’83 na zevenklapper, remise bij stadsderby

Foto Martijn Minnema. PKC'83 - Rolder Boys

PKC’83 heeft volgende week aan een punt genoeg tegen Be Quick 1887 om het kampioenschap van de eerste klasse H te vieren. Op sportpark De Kring werd zaterdag Rolder Boys met 7-0 afgedroogd en daarmee naar de tweede klasse verwezen.

Voor de pauze kopte de topscorer van 1H, Rob Schokker, twee keer raak. Na de pauze veegde PKC de Drenten helemaal van het veld. Jordi Paapst schoot PKC direct op een 3-0 voorsprong. Jivan Vroom tekende voor de 4-0. Rob Schokker, met twee treffers en Willem Bel zorgden voor de Groninger zevenklapper.

PKC’83 speelt daarmee volgende week zaterdag de kampioenswedstrijd tegen Be Quick. De wedstrijd op sportpark De Kring begint om 18.00 uur.

Stadsderby

Oranje Nassau speelde zaterdagavond thuis in de stadsderby tegen Velocitas 1897 met 3-3 gelijk. De kans op de derde periodetitel voor ON is daarmee zo goed al verkeken. Velocitas heeft al een periode in de achterzak.

Velocitas was in het begin beter en kwam op 0-1 door Kay Bootsma, die vanaf de rand van het strafschopgebied raak mikte. Na 32 minuten kwam ON via een knal van Sam Niewold langszij.

Na de pauze waren de rollen even omgedraaid. ON startte fel en Rick Wiersma profiteerde van een fout bij Velocitas: 2-1. In de 50e minuut tegen Peter van Son voor de 3-1. Vijf minuten later strafte Sam Wormmeester een fout van ON achterin af: 3-2. Velocitas redde in blessuretijd nog een punt door een doelpunt van opnieuw Wormmeester: 3-3.