Vier jaar brommen voor jarenlange uitbuiting van kwetsbare partner

De rechtbank heeft een 42-jarige man veroordeeld tot vier jaar cel voor mensenhandel en seksuele uitbuiting. Hij dwong een kwetsbare vrouw om twaalf jaar lang in de prostitutie te werken. Dat gebeurde voornamelijk in Groningen, maar ook in andere plaatsen in Nederland en België.

De man moet, naast de celstraf, een schadevergoeding van 20.000 euro aan het slachtoffer betalen voor immateriële schade.

Drugs, geweld en verkrachting

Tussen 2012 en 2024 gebruikte de man volgens de rechtbank geweld en dreigementen om om de vrouw, die een laag IQ en psychische problemen heeft, te dwingen om in de prostitutie te werken. Ze werkte vaak zonder voorbehoedsmiddelen en onder invloed van cocaïne die hij haar gaf.

De man controleerde de financiën van de vrouw (die forse schulden had) volledig en streek al haar verdiensten op. De man sloeg haar regelmatig en bepaalde waar en wanneer ze werkte. Ook werd ze meerdere keren verkracht, zowel door hem als tijdens trio’s met klanten.

Vrijwillig? Rechter vindt van niet

De man zelf stelt dat het slachtoffer vrijwillig in de prostitutie werkte en dat de verdachte geen dwang heeft uitgeoefend. Volgens zijn advocaat had het slachtoffer een lange relatie met de verdachte en dat ze wraak wilde nemen door aangifte te doen.

De rechtbank oordeelde echter dat het slachtoffer geen enkele vrije keuze had en volledig afhankelijk werd gehouden door de man, door zijn druk en dreiging.