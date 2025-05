Vertraging op wegen rond de stad: ongeluk bij Hoogkerk, brandstof op de weg bij Westerbroek

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Automobilisten moeten dinsdag aan het einde van de middag rekening houden met vertraging op verschillende wegen rond de stad. Op de A7 bij Hoogkerk is een ongeluk gebeurd en aan de andere kant van de stad, bij Westerbroek, ligt brandstof op de weg.

Het ongeluk bij Hoogkerk gebeurde rond 16.30 uur. Nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl vertrekt dat er op de rijbaan van Groningen naar Hoogkerk een kop-staartaanrijding plaatsvond waar drie voertuigen bij waren betrokken. “Door de aanrijding ontstond er een flinke file. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.” Rond 17.30 uur zijn de grootste problemen op deze locatie voorbij.

Ook vertraging is er op de A7 ter hoogte van Westerbroek. Daar ligt brandstof op de weg waardoor een rijstrook en een afrit zijn afgesloten. Automobilisten vanaf Bad Nieuweschans in de richting van de stad moeten rekening houden met een vertraging van veertig minuten. Rond 17.15 uur stond er een file van ruim zeven kilometer. Op de A28 is er tot slot sprake van de dagelijkse file tussen Groningen en Haren. Tussen het Julianaplein en Haren moet het wegverkeer rekening houden met tien minuten extra reistijd.