Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

Op de N7 tussen knooppunt Julianaplein en afrit Groningen-Europapark is donderdagavond verkeershinder ontstaan door modder op de weg. Twee rijstroken zijn afgesloten door reinigingswerkzaamheden.

Hoe de modder op de weg terecht is gekomen, is onbekend. Een aannemer is inmiddels begonnen met het reinigen van het wegdek.