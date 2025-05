Verbouw Hoofdstation in volle gang, overgang naar station Europapark verloopt soepel

Foto: Joris van Tweel. Vervangend treinvervoer bij station Europapark

Het Hoofdstation wordt verbouwd en daarom is de komende twee maanden station Europapark het in en uitstappunt voor de reizigers richting Assen/Zwolle, Nieuweschans en Veendam. Dat liep maandagochtend vrij soepel.

Het was voor veel mensen even wennen, maar de meeste reizigers zeiden dat alles goed is aangegeven en dat er ook voldoende mensen aanwezig zijn om vragen van de passagiers te beantwoorden.

Het advies is om met de fiets naar station Europapark te gaan. Daarom zijn er zowel aan de noord als zuidzijde van het station veel fietsenstallingen geplaatst. Ook staan er driehonderd OV fietsen die gehuurd kunnen worden.

Bushalte aan de Helperzoom

Mensen die toch met de bus gaan vanaf het Hoofdstation kunnen aan de Stationsweg opstappen. Die weg is verder helemaal autovrij. De bushalte bij station Europapark staat aan de kant van de Helperzoom.

Reizigers die naar Leeuwarden, Delfzijl en Eemshaven reizen kunnen nog wel van het Hoofdstation gebruik maken. Maar vanaf 14 juni is dat ook niet meer mogelijk. Op zondag 13 juli moeten de werkzaamheden aan het Hoofdstation klaar zijn.