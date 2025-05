Velocitas speelt met pap in de benen en verliest van NEO

Foto Andor Heij: Velocitas 1897 - NEO

“Een beetje? Zeg maar gerust een hele hoop pap in de benen”, lachte Velocitas 1897 trainer Robbie Wentink. Zijn ploeg had zaterdag thuis zojuist in de eerste ronde van de nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie met 2-0 verloren van NEO.

Velocitas won afgelopen woensdag de noordelijke districtsbeker door HZVV met 3-0 te verslaan. Die wedstrijd en het feestje daarna lieten hun sporen achter. “Ik denk dat deze wedstrijd net een dagje te vroeg kwam, woensdag de wedstrijd, donderdag heeft niemand iets gedaan en vrijdag hebben we de koppen bij elkaar gestoken en een rondo’tje gedaan”, aldus Wentink. “Nou mochten we ons weer melden. Ik zie geen twee dagen rust in de eredivisie of de Engelse competitie en hier mogen we het wel doen. Het is eigenlijk ongelooflijk”.

Erehaag

De spelers van NEO vormden voor de wedstrijd een erehaag voor de bekerwinnaar, maar daarna was er minder respect. NEO, de nummer twee uit de eerste klasse G, was beter. De ploeg uit het Twentse Borne kreeg een handvol kansen om voor rust al het verschil te maken. Jasper Scholten kreeg de grootste, maar hij schoot tegen de onderkant van de lat. Ook de Groninger doelman Feike Spoor voorkwam twee keer een Twentse treffer. Velocitas kreeg één grote kans. Thomas Bats, woensdag nog goed voor de hele productie tegen HZVV, teisterde de paal.

Beslissing

Ook na de pauze dicteerde NEO het spel en op aangeven van invaller Mauro Lohuis scoorde in de 69e minuut de andere invaller Stef Rompelaar. Tien minuten later was het Lohuis zelf die de 0-2 binnen schoot.

“Het was tegen houden en loeren op een omschakelmoment, Het was eigenlijk duimen dat het 2-0 bleef”, aldus Wentink. De derde viel bijna nog. Twan Weghorst, de broer van Ajax spits Wout, zal zich nog steeds afvragen waarom hij niet raak mikte.

Dag extra rust

Woensdag volgt de tweede ontmoeting in Borne. Wentink heeft er nog vertrouwen in: “Nu hebben we weer een dagje extra rust en ik heb genoeg halve finales over twee wedstrijden gezien van ploegen die eerst kansloos waren, zoals wij net waren, die er in de tweede wedstrijd een totaal ander duel van maakten. Laten we die bekerfinale nog maar een paar keer terug zien. Want we gaan er voor natuurlijk”.

Eén finalist voor een plek in de vierde divisie is al bekend. Dat is Berkum, dat voor handhaving knokt. Broekster Boys werd met woensdag met 4-1 en zaterdag met 3-1 verslagen door de Zwollenaren.

Lanjouw beste amateurtrainer Noord Nederland

Wentink was overigens genomineerd als beste amateurtrainer van Noord Nederland. Die eer ging vrijdag echter naar Stadjer Willem Lanjouw, de trainer van Drachtster Boys.

Velocitas – NEO 0-2. 69. Stef Rompelaar 0-1. 79. Mauro Lohuis 0-2. Scheidsrechter: Robin Brinkman. Toeschouwers: 250.