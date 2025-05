Toegankelijkheid zorg in Groningen onder druk: inwoners ervaren ongelijkheid

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Steeds meer Groningers hebben moeite met het krijgen van passende zorg. Dat blijkt uit de meldactie van Zorgbelang Groningen, waar bijna 270 mensen aan meededen. De helft van de deelnemers geeft aan lang te moeten wachten op een afspraak of behandeling, vooral bij het ziekenhuis, de huisarts en de ggz. Voor sommigen verergeren daardoor de klachten.

Ook blijkt het regelen van zorg vaak lastig. Vooral mensen in dorpen hebben moeite met digitale systemen, onduidelijke patiëntendossiers en lange keuzemenu’s aan de telefoon.

Sommige zorg is te duur

Vooral tandzorg is moeilijk te betalen. Door hoge kosten sluiten mensen minder snel een aanvullende verzekering af. Dat zorgt soms voor het mijden van zorg, wat juist leidt tot meer klachten.

Een op de vijf online-deelnemers had moeite om hun zorgverlener te bereiken, vooral door slechte telefonische bereikbaarheid of gebrek aan vervoer. Wie geen netwerk of geld voor een taxi heeft, kan hierdoor niet altijd naar een afspraak.

Zorgongelijkheid groeit

Wie minder digitaal vaardig is, geen netwerk heeft of weinig geld, krijgt minder snel de juiste zorg. Deelnemers vragen daarom om eenvoudigere zorg, dicht bij huis, met duidelijke informatie en één loket. Zorgbelang Groningen roept op om samen te werken aan een zorgsysteem dat voor iedereen werkt.

Een ander veelgehoord punt: zorgverzekeraars hebben nu te veel macht. Mensen willen zelf meer zeggenschap over hun behandeling.