Veel belangstelling voor Hartcheckpunt in Forum: “Wachttijd van twee uur”

Foto: Sandra Bon / ingezonden

Er is zaterdag veel belangstelling om je bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker te controleren bij het Hartcheckpunt in Forum Groningen. Sandra Bon van de Hartstichting bevestigt dat er een wachttijd is van twee uur.

Sandra, het is flink druk dus!

“We zouden vanochtend om 09.30 uur opengaan, maar we zijn eerder begonnen. Op het moment dat we aan het opbouwen waren, zaten er al veel mensen te wachten, en daar hebben we op geacteerd. Desalniettemin kunnen we niet voorkomen dat de wachttijd vanmiddag behoorlijk fors is. Je kunt spreken van een groot succes. Veel mensen hebben het gehoord via radio, televisie of berichten op sociale media en besloten om vandaag te controleren hoe hun gezondheid ervoor staat.”

Is het publiek gemêleerd?

“Wij richten ons bij het Hartcheckpunt op personen tussen de 40 en 70 jaar oud. Dat zijn ook de leeftijden die we vandaag langs zien komen. We richten ons op mensen die geen hart- of vaatziekte hebben en die geen medicijnen gebruiken voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Er komen dus mensen langs die zich gezond voelen. Maar is dat wel zo? Wij controleren hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker. Na ongeveer vijftien minuten volgt er een uitslag. Het mooie is ook dat we een leefstijlcoach aanwezig hebben die aan de deelnemers kan uitleggen waar nu de grootste gezondheidswinst te behalen valt. Zij kunnen je helpen om passende ondersteuning bij jou in de buurt te vinden. Bijvoorbeeld om meer te bewegen, gezonder te eten of te stoppen met roken.”

Jullie toeren deze week langs alle provinciehoofdsteden. Is het overal zo’n gekkenhuis als in Groningen?

“We sluiten de tour vandaag af in Groningen. En daarmee is de cirkel ook heel mooi rond. Onze eerste pilot voor het Hartcheckpunt vond ook plaats in Groningen. Twee jaar geleden waren we te gast in wijkcentrum Het Dok in Lewenborg. Nu zijn we dus terug in Groningen, en het klopt dat het bij vlagen een gekkenhuis is. Maar die drukte en belangstelling zagen we ook in andere steden. Groningen is daarmee niet uniek.”

Hoeveel mensen hebben jullie vandaag van advies voorzien?

“We hebben tot nu toe 140 nummertjes uitgedeeld. Wat we ook zien, is dat mensen langskomen, vervolgens zien hoe lang ze moeten wachten en in de tussentijd even vertrekken voor andere boodschappen. Dat geeft de interesse aan. En wat voor ons indrukwekkend is en wat ons raakt, dat zijn de persoonlijke verhalen die vandaag met ons gedeeld worden.”

Je spreekt van een succes. Dit vraagt ook om een vervolg?

“Dat is wel onze intentie. We willen met deze resultaten terug naar de Hartstichting, waarbij we vervolgens willen pleiten voor een verdere uitrol. Onze ambitie daarbij is dat we iedere gemeente één keer per jaar gaan bezoeken waar mensen hun gezondheid kunnen controleren. En dat willen we vervolgens ook continu blijven doen. De animo vandaag laat zien dat de interesse er is.”