Vanaf volgende week kans op laagvliegende militaire helikopters boven Groningen

Foto: Military Material via Pixabay

Van maandag 12 tot en met vrijdag 23 mei kunnen inwoners van onze gemeente af en toe laagvliegende militaire helikopters spotten in het luchtruim. Tijdens een grootschalige luchtlandingsoperatie trainen militairen op nachtvliegen, laagvliegen en luchtmobiele operaties.

Ongeveer 1.500 militairen en twintig helikopters nemen deel aan de oefening Falcon Spring, die plaatsvindt op verschillende locaties in Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Flevoland. Naast Nederlandse helikopters doen ook Amerikaanse helikopters mee aan de oefening.

Tijdens Falcon Spring trainen militairen het opzetten van vooruitgeschoven, tijdelijke basiskampen bij Drachten, Havelte en Marnehuizen. Van daaruit voeren helikopters en troepen acties uit, onder meer bij tijdelijke bevoorradings- en brandstoflocaties voor de helikopters. Troepen worden per helikopter naar strategische locaties gebracht, om die in te nemen en te beveiligen. Ze voeren aanvallen uit op belangrijke doelen, zoals bruggen.

Tijdens Falcon Spring is er vooral aandacht voor operaties in de nacht, om bemanningen voor te bereiden op realistische scenario’s. Ook moeten helikopterpiloten oefenen op laagvliegen in vijandelijk gebied.

Tijdens de oefening wordt van maandag tot en met vrijdag geoefend op grootschalige luchtlandingsoperaties, zowel overdag als ’s nachts. Defensie doet er alles aan om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, maar de kans bestaat dat mensen hinder ondervinden van lawaai, vooral omdat de helikopters soms laag vliegen en langere tijd op één plek blijven hangen.