Van ’t Veld ondertekent noodkreet voor Lelylijn in Telegraaf: ‘Ruggengraat uit onze toekomstvisie gehaald’

Burgemeester Mirjam van ’t Veld van Groningen is één van de bestuurders die dinsdag een dringende oproep doet aan coalitiepartijen in Den Haag om de aanleg van de Lelylijn alsnog te financieren.

Samen met andere burgemeesters en commissarissen van de koning uit Friesland en Flevoland schreef Van ’t Veld een opiniestuk in De Telegraaf. Ook Commissaris der Koning René Paas van Groningen ondersteunt de boodschap. De bestuurders zijn boos over de intentie van PVV, VVD, NSC en BBB om het eerder gereserveerde bedrag van 3,4 miljard euro grotendeels aan andere spoorprojecten te besteden.

De ‘bankroof’

Volgens de bestuurders gebeurde dit zonder overleg en in tegenspraak met het coalitieakkoord, waarin juist staat dat de aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet: “Daarmee zetten zij ook een streep door de strategische ontwikkeling van Nederland. Zelfs de staatssecretaris was niet op de hoogte. ’De pot is leeggeplunderd’, was te lezen in de media. Dit is ook het gevoel dat in het noorden heerst.”

“’In het Noorden wordt het ’de bankroof’ genoemd”, laten de burgemeesters optekenen. “Het is zonder meer dramatisch te noemen dat jaren van ontwikkeling, overleg en samenwerking tussen rijk en regio in één beweging overboord zijn gegooid. Van alle mooie woorden over samenwerking met de regio’s is niets meer over.”

Terug om tafel

De bestuurders benadrukken dat andere projecten in het noorden belangrijk zijn, maar geen vervanging bieden voor de Lelylijn. Ze roepen de coalitiepartijen op om alsnog met hen in gesprek te gaan over de financiering, zodat het noorden zijn bijdrage kan blijven leveren aan de groei van Nederland.

“In noordelijk Nederland zijn we op zoek naar een perspectief, zodat we onze inwoners kunnen uitleggen hoe we de Lelylijn gaan realiseren”, besluiten de burgemeesters. “Wij zijn als ondertekenaars graag bereid om met de vier coalitiepartijen – en alle partijen die belang hechten aan de toekomst van onze regio – hierover het gesprek aan te gaan.”