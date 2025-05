Valente toch in EK-selectie Jong Oranje

Foto: OnsOranje

Luciano Valente gaat toch mee naar het EK met Jong Oranje. Bondscoach Michael Reiziger heeft de Groninger alsnog opgeroepen vanwege een blessure binnen zijn eerdere selectie.

Valente vervangt Dirk Proper, die door een hoofdblessure niet meer kan spelen. De aanvallende middenvelder, nu nog van FC Groningen, viel in eerste instantie af voor het EK. Reiziger had toen nog de beschikking over voldoende middenvelders.

Valente speelde tot nu toe twee interlands voor Jong Oranje. In maart debuteerde hij tegen Jong Italië en speelde een half uur mee. Valente kwam ook toen bij de selectie, omdat enkele andere spelers afvielen. Oranje won met 2-1 en voor Valente was het een bijzondere wedstrijd, omdat zijn vader een Italiaan is. In de tweede wedstrijd, tegen Jong Roemenië, wist Valente als basisspeler net als zijn ploeggenoot Van Bergen te scoren. Oranje won met 2-0.

Jong Oranje speelt op vrijdag 6 juni een uitzwaaiwedstrijd tegen Ivoorkust. Die is in de Euroborg in Groningen, het stadion van Valente en teamgenoot Thom van Bergen. Ook Van Bergen gaat met Jong Oranje naar het EK in Slowakije, wat op 12 juni begint. Dan speelt Jong Oranje tegen Finland. Daarna volgen wedstrijden tegen Denemarken (15 juni) en Oekraïne (18 juni).