Universiteitsraad RUG vrijwel onveranderd na verkiezingen

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

De resultaten van de universitaire verkiezingen aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn bekend. De verkiezingen leverden weinig veranderingen op binnen de Universiteitsraad.

De Universiteitsraad telt 24 zetels: 12 voor studenten en 12 voor personeel. Bij de studenten is de zetelverdeling vrijwel gelijk aan vorig jaar. Studentenorganisatie SOG heeft nu 5 zetels, net als Lijst Calimero. De Vrije Student behoudt 2 zetels. De nieuwe partijen VSP en SVS kregen geen zetel.

Bij het personeel verandert er niets. De Personeelsfractie blijft op 9 zetels en de Wetenschapsfractie houdt er 3.

Voor de Universiteitsraad was de opkomst hoger dan vorig jaar. Onder studenten stemde 26,4 procent, tegenover 24,1 procent in 2024. Bij medewerkers steeg de opkomst van 38,3 naar 42,1 procent.

Opvallend was wel dat de opkomst ook bij veel faculteitsraden is gestegen. De Groninger Studentenbond (GSb) won zetels in drie extra faculteiten en is nu vertegenwoordigd in vier faculteiten.