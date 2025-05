UMCG start groot onderzoek naar vrouwengezondheid met nieuwe databank

Het team van FemHealthData - Foto via UMCG

Het UMCG is gestart met een groot project om de zorg voor vrouwen te verbeteren. De nieuwe databank, getiteld FemHealthData, bevat informatie over de gezondheid van ruim 108.000 vrouwen.

In de zorg is de man vaak nog de standaard, stellen de onderzoekers op de website van het ziekenhuis. Vrouwen krijgen daardoor soms niet de juiste behandeling. FemHealthData moet dit veranderen.

De databank bevat gegevens van vrouwen tussen de 18 en 55 jaar. Een kwart van hen heeft een bevalling meegemaakt. Volgens initiatiefnemer Lilian Peters is dit belangrijk voor beter onderzoek: “Dit is de basis waarmee meer onderzoek mogelijk is naar de fysieke, mentale en seksuele gezondheid van vrouwen op de lange termijn. Waar we tot nu toe vooral de impact hiervan op de korte termijn onderzochten, kunnen we met FemHealthData de impact op de lange termijn onderzoeken.”

Veel soorten data worden gecombineerd. Zo zijn er naast huisartsgegevens ook vragenlijsten en gegevens uit andere onderzoeken opgenomen. “Hiermee hebben we een schat aan informatie beschikbaar om meer kennis op te doen over de zorg voor vrouwen”, zegt Peters. “Ook omdat we onze data kunnen koppelen aan andere bronnen, zoals bijvoorbeeld gegevens van het CBS over werkverzuim en gezondheidszorgkosten.”

FemHealthData is gelanceerd op de nationale dag van de vrouwengezondheid. Dat is niet voor niets, besluit Peters: “Een dag waarop we laten zien dat er meer bewustwording nodig is over man-vrouw verschillen in de zorg.”