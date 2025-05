UMCG opent post-covid expertisecentrum per 1 juli

Foto: Joris van Tweel

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) opent op 1 juli een expertisecentrum voor post-covid.

Bij deze nieuwe poli worden behandelingen en medicijnen onderzocht die mogelijk effectief zijn voor mensen met langdurige coronaklachten. Het centrum richt zich op patiënten met ernstige klachten na een coronabesmetting, ook bekend als post-covid (voorheen long covid).

Vorig jaar startten de eerste drie post-covidcentra in de academische ziekenhuizen in Amsterdam, Maastricht en Rotterdam. Later deze zomer volgen, naast het UMCG, ook het LUMC in Leiden, Radboudumc in Nijmegen en het UMC Utrecht. Daarmee beschikken alle universitair medische centra in Nederland over een post-covidcentrum.

Beperkte capaciteit, tijdelijke financiering

Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met ernstige post-covidklachten. De centra hebben ruimte voor enkele duizenden patiënten. De expertisepoli’s zijn mogelijk dankzij tijdelijke financiering tot eind 2026. Daarna sluiten ze in principe weer.

Het doel van de centra is tweeledig: enerzijds bieden ze specialistische zorg aan een beperkte groep patiënten, anderzijds doen ze versneld kennis op over effectieve behandelingen. Die informatie delen de centra later met huisartsen en andere zorgverleners, zodat ook buiten de expertisecentra betere zorg beschikbaar komt.

Aanmelden via de huisarts

Patiënten die behandeld willen worden in het UMCG of een van de andere centra, melden zich aan via hun huisarts. Die bepaalt of een verwijzing naar het expertisecentrum nodig en passend is.