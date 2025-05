Twee jaar cel voor Stadjer na schietpartij club Bordeaux in Stad

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank in Groningen heeft een 38-jarige Stadjer een celstraf van twee jaar opgelegd voor een schietpartij in club Bordeaux in de Peperstraat in de Stad. 29 september vorig jaar raakte de man verwikkeld in een worsteling, waarna hij meerdere schoten loste. Niemand raakte daarbij gewond.

Dat meldt RTV Noord.

De man zou zijn pistool hebben getrokken tijdens een ruzie, omdat hij dacht dat iemand anders ook een wapen had. Tijdens de worsteling zou hij vier keer in het plafond hebben geschoten. Camerabeelden en het aantal verdwenen kogels uit zijn pistool bevestigen dat.

Club Bordeaux moest na het incident zes maanden dicht. De gemeente deed dat niet alleen vanwege het schietincident. Er zouden ook signalen zijn van drugshandel in de club.

OM: poging tot doodslag

Tijdens de hoorzitting vertelt de verdachte dat hij zich bedreigd voelde en handelde uit zelfverdediging. Het OM was het daar niet mee eens en eiste vier jaar gevangenisstraf voor poging tot doodslag op de bezoekers en medewerkers van de club. Volgens de officier van justitie was het schieten niet in verhouding met de situatie.

Rechter: geen opzet

De rechtbank is het daar niet mee eens en spreekt de man vrij van poging tot doodslag. Volgens de rechter is niet duidelijk in welke richting de man schoot of waar de mensen in de ruimte stonden. Daardoor kan volgens de rechtbank niet worden bewezen dat de man met opzet iemand probeerde te raken.

Wel oordeelt de rechtbank bewezen dat de man met zijn acties ‘een onaanvaardbaar risico’ genomen heeft en de mensen in zijn buurt ‘vrees heeft aangejaagd’ door hen het gevoel te geven dat zij hun leven niet zeker waren. De rechter rekent het de man verder zwaar aan dat zijn dat dergelijke incidenten zorgen voor een gevoel van grote onveiligheid in de samenleving.