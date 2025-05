Trompbrug is gerepareerd en weer open voor fietsers en voetgangers

Foto: Gemeente Groningen

De Trompbrug is gemaakt en is weer opengesteld voor fietsers en voetgangers. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud woensdag laten weten.

“Woensdagochtend is er een probleem ontstaan met de aandrijving van de brug”, vertelt Wijnja. “Daarop is de brug opengezet waardoor fietsers en voetgangers niet over de brug kunnen. Het onderdeel dat kapot is gegaan, is overgebracht naar een staalfabriek in de stad. Daar zijn medewerkers hard aan de slag gegaan om het onderdeel te repareren.”

Rond 16.30 uur kwam het bericht dat de problemen zijn verholpen. “De brug is weer open en de omleidingsroute komt te vervallen.”