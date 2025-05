Toekomst Athenespelen onzeker: “Deze editie was misschien wel de laatste keer”

Foto: Johannes Rienks

De Athenespelen, die jaarlijks worden georganiseerd door het sportcentrum van de RUG en Hanze, en plaatsvinden bij de ACLO, kunnen met recht een begrip worden genoemd. Maar volgens Albert Koster van de organisatie kan het zomaar zijn dat de editie van afgelopen week de laatste keer was.

Albert, wat is er aan de hand?

“De Athenespelen organiseerden we afgelopen week voor de 36e keer. Bij deze editie streden 22 scholen om de prijzen. In de hoogtijdagen hadden we wel 45 scholen die zich inschreven, waarbij er geloot moest worden omdat we maximaal 32 scholen een plekje kunnen geven. Voor ons als organisatie is 22 deelnemers het minimum. Melden zich komend jaar maar vijftien scholen aan, dan gaan wij ons flink achter de oren krabben hoe en of we wel verder moeten gaan.”

Om bij het begin te beginnen. Wat zijn de Athenespelen?

“Het is een groot tweedaags sportevenement. Het is bedoeld voor scholieren uit havo 4 en vwo 4 en 5 uit het hele land. Twee dagen lang strijden de deelnemers om de Athenebokaal. Als school doe je mee aan sporten als voetbal, klimmen, zwemmen, volleybal, squash, tafeltennis, atletiek, tennis en basketbal. Aan het einde van de eerste dag wordt er een groot feest gehouden. Scholen die van buiten de stad komen, overnachten in één van de grote sporthallen. Met de Athenespelen is er een unieke mogelijkheid ontstaan om kennis te maken met Groningen als studentenstad.”

Wat is volgens jullie de reden dat de animo terugloopt?

“Er spelen verschillende redenen. De belangrijkste is het geld. Wij als organisatie lopen tegen kosten aan: het is namelijk steeds moeilijker om een leuke en betaalbare eet- en feestlocatie te vinden. Wij zijn er niet op gericht om winst te maken, maar we willen wel kostendekkend zijn. Dat is echter de afgelopen jaren niet gelukt. Daarom hebben we een forse prijsverhoging door moeten voeren voor de deelnemers. Maar je ziet dat scholen ook met stijgende kosten te maken hebben. Stel dat je in Zeist zit, dan huur je een bus die je van en naar Groningen brengt. Maar die bus is de afgelopen jaren fors duurder geworden. Je hebt het al snel over een bedrag van duizend euro. En wat je daarnaast ziet, is dat het curriculum van een school steeds voller wordt: er komen steeds meer verplichtingen waardoor er minder ruimte is in een lesprogramma voor een sportief evenement als de Athenespelen.”

Wat is de oplossing?

“Tsja, wat is het gouden ei? Wij zijn bang dat het volgend jaar opnieuw duurder gaat worden en dat daardoor nog meer scholen gaan afhaken. Maar als organisatie zeggen we wel dat 22 scholen het minimum is van wat we willen hebben. Van scholen horen we ook dat het onder leerlingen minder leeft om hieraan deel te nemen. Ze blijven liever in de stad waar ze wonen. Tot ze hier komen. Dat zagen we afgelopen week ook weer: dat ze het ontzettend leuk vinden om Groningen te leren kennen en om hier vrienden en vriendinnen te maken. Ze gaan allemaal met een goed gevoel weer weg.”

Is het een idee om met de NS in gesprek te gaan of zij als vervoerder iets aan kunnen bieden?

“Elk goed idee is welkom. We beginnen al vroeg in het schooljaar door de boer op te gaan. We zoeken contact met de scholen om hen kennis te laten maken met de Athenespelen. Maar je ziet dat het steeds lastiger wordt. Een school uit Apeldoorn bijvoorbeeld: ze wilden dolgraag, maar een bus laten rijden bleek geen haalbare kaart te zijn. Zij hebben dat opgelost door ouders te laten rijden. Waar ik op hoop, is dat er sponsoren gaan opstaan die dit willen gaan ondersteunen. Of mensen of organisaties die een goed idee hebben hoe we dit het beste aan kunnen pakken.”

De Athenespelen horen bij Groningen. Maar is het eventueel ook een optie dat je centraler in het land gaat zitten, waardoor de afstanden korter worden?

“Onze oud-penningmeester heeft indertijd specifiek voor Groningen gekozen. Dit omdat Groningen over geweldige faciliteiten beschikt. Die faciliteiten zijn nog steeds fantastisch. We kunnen 32 scholen kwijt. Daarnaast is door dit evenement een hele mooie manier ontstaan om Groningen bij jonge mensen te promoten. Je hebt het over 16- en 17-jarigen die door de Athenespelen Groningen leren kennen en hopelijk tot de conclusie komen: na mijn eindexamen wil ik in Groningen een studie gaan volgen, want dat is zo’n geweldige stad!”

Sponsoren, mensen met tips, zij kunnen bij jullie terecht?

“Absoluut. We hebben een website waar mensen op terechtkunnen. Daarnaast kunnen ze ons een mail sturen als zij het ‘gouden ei’ denken te hebben. Wij staan open voor elke suggestie.”

Verslaggever Sidney Schoonhoven maakte afgelopen week een reportage over de Athenespelen: