TKB en BQ1887 zat dichtbij play offs voor promotie

Mamio-Middelstum eindigde in 0-0 (Foto Martijn Minnema)

Helpman ging hard onderuit en moet volgende week winnen om niet in de degradatie play offs terecht te komen.

Be Quick 1887 zaterdag versloeg weer een titelkandidaat en is dichtbij promotie play offs. The Knickerbockers heeft na een ruime thuiszege ook nog volop zicht op het toetje om promotie. Lewenborg, VVG en Lycurgus doen volgende week een stoelendans om wie er ontsnapt aan degradatie play offs. Mamio en Haren moeten ook nog aan de bak.

2I

Zorgen voor Helpman nemen toe

Helpman ging vanmiddag bij Grijpskerk met 4-0 onderuit. Het kwam al na een kwartier met tien man te staan en ging daarna ruim onderuit. Er is nog niks verloren voor Helpman, het kan volgende week bij winst op Bedum degradatie play offs ontlopen.

Gorecht ging bij Noordscheschut met 3-1 onderuit. Noordscheschut boog in de laatste vijf minuten een vroeg opgelopen achterstand (Jos Lamain zette Gorecht in de 9′ minuut op 0-1) om in een 3-1 zege. Gorecht heeft al een periodetitel op zak en speelt nacompetitie.

3R

Titelstrijd beslist, nacompetitie voor TKB, BQ1887 koploper derde periode

De titelstrijd in 3R was lang razend spannend, maar FC Zuidlaren pakte vanmiddag, mede dankzij Be Quick 1887 zaterdag, de titel. Zuidlaren won met 0-3 bij Aduard 2000 en de enig overgebleven concurrent Wildervank verloor bij reuzendoder Be Quick 1887 met 3-2. Daardoor blijft Be Quick koploper in de derde periode met twee punten voorsprong op The Knickerbockers en drie punten op Loppersum. Be Quick kan de klus klaren door volgende week bij hekkensluiter Borger te winnen.

The Knickerbockers won met 5-1 van HS88 en staat tweede, dat zou ook nacompetitie opleveren want TKB neemt dan de periodetitel van Zuidlaren over.

Degradatiezorgen met wie van de drie onderin 3R

Onderin staat VVG ondanks een 1-4 thuisnederlaag tegen Loppersum nog net (op doelsaldo) boven de nacompetitiestreep. Lewenborg kwam door een 3-2 zege op DVC Appingedam in punten gelijk. Lycurgus heeft dankzij een 6-1 zege op Borger één punt achterstand op VVG en Lewenborg. Volgende week ontsnapt één van deze drie aan nacompetitie, de andere twee zullen het derde klasserschap via de nacompetitie veilig moeten stellen. Lewenborg heeft op papier de makkelijkste tegenstander, uit bij HS88 wat voorlaatst staat en al gedegradeerd is.VVG moet naar nummer 7 DVC Appingedam en Lycurgus naar nummer 9 Loppersum.

Groen Geel verloor vanmiddag met 4-0 van Veendam 1894 en is uitgespeeld qua ranglijst. Volgende week krijgen ze hun vrienden van TKB op bezoek, de studenten kunnen dan de tweede plek en nacompetitie veilig stellen.

4D/E

Mamio en Haren nog niet veilig

Mamio en Haren konden zich vanmiddag veilig spelen in 4E, maar beide clubs kwamen niet verder dan een gelijkspel. Mamio bleef thuis tegen Middelstum op 0-0 steken, Haren speelde 1-1 tegen WVV.

Mamio was in de 80’minuut nog dichtbij de verlossing, maar een kopbal belandde op de onderkant lat. Of hij wel of niet over de lijn zal bij gebrek aan doellijntechnologie voor altijd een vraagteken blijven. Beide clubs hebben handhaving in eigen hand en spelen komend weekend uit tegen een concurrent.

Omlandia won met 2-3 bij Holwierde en is verzekerd van nacompetitie voor promotie.

In 4D speelde HFC’15 met 2-2 gelijk bij Waskemeer. HFC heeft al een periodetitel en speelt dus ook nacompetitie.

5E

VAKO kampioen, Oosterparkers nacompetitie



Oosterparkers had nog een kleine kans op het kampioenschap, maar die is na vanmiddag verkeken.

Koploper VAKO won bij Gruno met 6-0 en is daardoor kampioen. Nummer vier Gruno bakte er niet veel van en kwam na een kwartier 0-1 achter. Kort voor rust viel de 0-2 waarna in de eerste tien minuten na rust uitliep naar 0-5 en uiteindelijk ook nog een zesde teffer maakte. Oosterparkers verloor met 4-2 bij LEO en mag met de eerste periode op zak proberen via de nacompetitie promotie af te dwingen.