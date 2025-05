Theater te Water herleeft aan boord van de Verwondering

Foto: Joris van Tweel

Theater te Water presenteerde ter gelegenheid van vijftig jaar bevrijding de voorstelling ’Goedemorgen Nederland’. Nu is 80 jaar vrijheid een goede reden om de voorstelling opnieuw te spelen.

De voorstelling speelt op het kantoor van een behangfabriek. Het personeel is een afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Er is een collaborateur, een verzetsstrijdster, een ontkenner, een slachtoffer. In de herwonnen vrijheid moeten zij met elkaar zien samen te leven. Dit tragische gegeven leidt tot absurde complicaties die de voorstelling veranderen in een schrijnende klucht. Basis van het verhaal vormt een waargebeurde arrestatie in Groningen, gekoppeld aan een aantal andere herkenbare anekdoten uit die naoorlogse periode.

Eerder maakte Oog een reportage over Goedemorgen Nederland

De voorstelling wordt elke vrijdag en zaterdag gespeeld tussen 9 mei en 14 juni (m.u.v. 30 en 31 mei)!