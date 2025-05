Telefoonstoring bij KPN opgelost

Klanten van KPN hebben zaterdagavond last gehad van een grote storing waardoor zij met hun mobieltje niet konden bellen en internetten. Ook klanten van Odido, Vodafone, Lebara, Simyo en Youfone werden getroffen.

De problemen ontstonden rond 19.40 uur. Op dat moment viel in vrijwel het hele land het mobiele bereik weg. Bellen was alleen nog mogelijk via een wifisignaal. “We ervaren momenteel een storing op ons mobiele netwerk. Onze excuses voor het ongemak. We zijn druk bezig met het oplossen ervan en hopen snel verbetering te brengen”, liet KPN even na 20.00 uur weten.

Op de website allestoringen.nl kwamen reacties binnen uit het hele land van mensen die meldden dat ze geen mobiel signaal meer hadden. Rond 20.25 uur waren de problemen opgelost.