Te Land, Ter zee, en in de Lucht komt naar Groningen

Foto: Erick Bakker

Met eigen gebouwde fiets het water over: wie kent het nog? Het televisieprogramma Te Land, Ter Zee en in de Lucht is al een tijdje van de buis, maar komende zaterdag 17 mei keert het nostalgische spektakel (zonder tv-camera’s) terug in Stad met Fiets ’m d’r in!

Studentensportorganisatie ACLO organiseert het evenement naar aanleiding van het 80-jarig jubileum. Stadjers die de waaghals uit willen hangen, of juist de waaghalzen in het water willen zien fietsen, kunnen zaterdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur naar het Stadsstrand naast DOT.

Johan Vlemmix, de man die in het tv-programma de kandidaten het startsignaal mocht geven, zal ook dan klaarstaan het startpistool.

Van 1973 tot 2011

Het programma Te Land, Ter zee en in de Lucht was van 1973 tot 2011 georaniseerd en uitgezonden door omroep TROS. Het programma stond bekend om de creatieve creaties van de deelnemers, van sterk gelaste fietsconstructies tot sierobjecten die na de eerste meters al uit elkaar vielen.

Met ‘Fiets ‘m d’r in’ rijdt de deelnemer over een smalle balk naar de overkant van het water.

In het tv-programma waren er meerdere parcoursen. Bijvoorbeeld Tobbedansen: de deelnemer glijdt van een schuine helling met een bootje naar beneden. Of Hoog en Droog: de deelnemer moet over twee koorden rijden over het water naar de overkant.

Deelname gratis

Het evenement van komende zaterdag is gratis en iedereen mag deelnemen. De inschrijving is mogelijk voor één of twee personen (tandems zijn toegestaan). Aanmelden kan hier worden gedaan.

Deelnemers maken kans op leuke prijzen, bijvoorbeeld voor de mooiste fiets of de spectaculairste val.