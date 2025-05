‘Superzeldzaam’ glas-in-loodvenster met familiewapens ontdekt in Poelestraat

Een wapen in het gevonden glas-in-loodraam - Foto via Gemeente Groningen

Bij de renovatie van het pand aan Poelestraat nummer 8 is een bijzonder glas-in-loodvenster gevonden. Het venster zat verborgen achter een muur en is vermoedelijk meer dan driehonderd jaar oud.

Eigenaar MWPO is bezig het pand van binnen volledig te strippen. Het stenen kruisvenster kwam achter een muur vandaan, waar het een paar honderd jaar verstopt heeft gezeten. Het raam is vermoedelijk gemaakt rond 1620, waarschijnlijk in opdracht van een rijke familie. Op de raampjes staan familiewapens. Van welke familie deze zijn, is nog onbekend.

Volgens bouwhistoricus Taco Tel is de vondst uniek. “Dit is superzeldzaam. Het is ongelooflijk dat dit flinterdunne glas in lood de tand des tijds heeft overleefd. Het glas zit daar al honderden jaren verstopt, vermoedelijk komt het uit de eerste helft van de zeventiende eeuw.”

Oude kruisvensters met verborgen familiewapens

Het raam is een zogenoemd kruisvenster, gemaakt van zandsteen. “Met de introductie van houten schuifvensters begin achttiende eeuw raakten de stenen kruisvensters uit de mode. Dat zorgde voor meer licht en meer ventilatie. Meer comfort dus. Om dat te verkrijgen werd het stenen venster vaak volledig ontmanteld, dus bleef er niks van over. Het is zeer speciaal dat we dit exemplaar gevonden hebben.”

In het glas zijn ook gebrandschilderde familiewapens te zien. “Er komt dan een klaver drie tevoorschijn, een bloem, een ranke leeuw en een helm met een vizier.” Wie de oorspronkelijke bewoners waren, is nog niet bekend.

Bewaren of naar het museum?

Het venster is goed bewaard gebleven doordat er muren voor zijn gezet. Tel hoopt dat het op de originele plek blijft.Maar lukt dat niet, dan zou het venster volgens hem thuishoren in het Groninger Museum.

“Ook toekomstige bouwhistorici moeten zulke vensters kunnen bestuderen. Als dat op de originele plek kan, is dat ontzettend bijzonder. Daarom hoop ik dat er een raam voorgezet kan worden dat je met een sleutel kunt openen.”