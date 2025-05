Subsidiepot voor fietshelmen met korting is leeg

Foto via Pixabay (CC0)

De populaire actie voor een fietshelm met korting in Groningen is gestopt. Volgens Verkeerswijzer Groningen is geen geld meer beschikbaar en zijn er in totaal 1600 helmen verkocht sinds de start halverwege april.

Tijdens de actie kregen inwoners van de provincie Groningen 25 euro korting bij de aankoop van een goedgekeurde fietshelm. Zestig fietsenwinkels deden mee. De actie begon op de landelijke Dag van de Fietshelm en werd halverwege mei met vier weken verlengd vanwege het grote succes. Nu is het beschikbare budget op.

De actie was bedoeld om het dragen van een helm te stimuleren en zo hoofd- en hersenletsel te voorkomen. De provincie Groningen, Verkeerswijzer Groningen en Stichting Bevordering Verkeerseducatie werkten samen aan deze actie. De organisaties wilden met de actie vooral kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen, extra bescherming bieden bij fietsongevallen.