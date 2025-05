Studentenvereniging in Peperstraat ontruimd na melding vuurwapen, één persoon aangehouden

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

Politieagenten hebben dinsdagmiddag in het gebouw van een studentenvereniging in de Peperstraat een 19-jarige man uit Steenwijk aangehouden. De man zou gezien zijn met een vuurwapen.

Het vooral gebeurde aan het einde van de middag. De politie meldt dat er in de buurt van de vereniging een persoon was gezien met een vuurwapen. “Uiteindelijk hebben we in het pand de man uit Steenwijk aangehouden”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het pand hebben we vanwege de aanhouding ontruimd. Bij de arrestatie is er geen vuurwapen aangetroffen. In de zaak wordt verder onderzoek gedaan.” De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.

De studentenvereniging laat weten dat geen van de leden bij dit incident waren betrokken. Van de politie hebben ze enkel de opdracht gekregen om te ontruimen, waar gehoor aan is gegeven.