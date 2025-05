Studentensport blijft voorlopig betaalbaar: minister gedoogt steun door onderwijsinstellingen

Studenten kunnen voorlopig blijven sporten tegen lage kosten via hun hogeschool of universiteit. Volgens de NOS kondigde minister Bruins van Onderwijs woensdag aan dat hij de bestaande regels die dit eigenlijk verbieden voorlopig niet zal handhaven.

Volgens de wet mogen onderwijsinstellingen geen geld uitgeven aan ‘private’ activiteiten, zoals sport of cultuur. Dat zou marktverstorend zijn, omdat ook commerciële aanbieders actief zijn. Toch doen onderwijsinstellingen dit al jaren.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) steunt bijvoorbeeld studentensportorganisaties als de ACLO. Daardoor betalen studenten slechts zestig euro per jaar voor toegang tot sportfaciliteiten. Zonder die bijdrage zouden de kosten flink oplopen.

Studentenorganisaties waarschuwden dat sporten voor veel studenten dan onbetaalbaar wordt. Een petitie tegen het kabinetsplan is inmiddels ruim 25.000 keer ondertekend.

‘Expliciete uitzondering voor sport, niet voor cultuur en eten’

Minister Bruins kiest er nu voor om de bestaande regels te blijven gedogen. In de tussentijd mogen hogescholen en universiteiten dus doorgaan met het ondersteunen van studentensport.

Bruins stelt dat er verwarring is ontstaan, omdat studentensport binnen de geldende regels al jarenlang een “grijs gebied” is. Bruins wil daarom een expliciete uitzondering voor studentensport in de regels.

Wel wil Bruins dat instellingen in kaart brengen hoeveel geld er precies aan sport wordt uitgegeven. De uitzondering zal alleen voor sport gelden, want Bruins benadrukt dat het niet de bedoeling is om ook andere voorzieningen zoals cultuur of eten uit het onderwijsbudget te betalen.