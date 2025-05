Studenten maken aangrijpende documentaire over Holocaust-overlevende uit Groningen

Vijf studenten van de Hanzehogeschool hebben een aangrijpende documentaire gemaakt over Eugen Stoppelman, een Joodse Groninger die de Holocaust overleefde. De documentaire, getiteld Fear of the Unknown, volgt het levensverhaal van Stoppelman en laat zien welke diepe sporen de oorlog bij hem heeft achtergelaten.

Door middel van interviews en beelden uit onder andere Auschwitz, vertelt de documentaire het verhaal van zijn ervaring tijdens de oorlog en de impact die het had op zijn leven. De film biedt een persoonlijke en sobere kijk op de verschrikkingen van de Holocaust en de zoektocht naar herinnering.