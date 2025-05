Studenten hebben meer waardering voor opleidingen RUG en Hanze

De RUG en de Hanze - Foto's: Joris van Tweel

De Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben goede resultaten behaald in de Nationale Studenten Enquête (NSE) van 2025. Beide instellingen zien stijgende tevredenheid onder studenten.

De Hanze stijgt op de landelijke ranglijst van grote hogescholen van plek 7 naar 6. Vooral de Associate degree-opleidingen doen het goed, met een stijging van plek 9 naar 3. “Deze opleidingen hebben een indrukwekkende klim gemaakt van de negende naar de derde positie en is de algemene studenttevredenheid het hoogste in de afgelopen vijf jaar”, aldus voorzitter Dick Pouwels. “Studenten ervaren bij ons een veilig en prettig studieklimaat en waarderen de toegankelijkheid van hun docenten.”

Wel zijn er ook aandachtspunten, stelt Hanze-bestuursvoorzitter Dick Pouwels: “De resultaten op sommige onderdelen laten zien dat we ook verbeterpunten hebben, zoals de studiedruk die wordt ervaren en de dalende tevredenheid over de aansluiting op de beroepspraktijk. Dat zijn belangrijke signalen waar we mee aan de slag gaan.”

Ook RUG doet het goed

De RUG scoort op 46 van de 50 vragen een voldoende. De hoogste themascore is voor ‘betrokkenheid en contact’, met een score van 3,89. Ook voelen studenten zich veilig: op de vraag of zij zichzelf kunnen zijn op de universiteit scoort de RUG een 4,30.

De grootste uitdaging blijft de aansluiting met de beroepspraktijk. De RUG scoort hier 3,25, net onder het landelijke gemiddelde van 3,32. Op toetsing, begeleiding en de deskundigheid van docenten scoort de RUG juist bovengemiddeld.