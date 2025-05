Stieneke van der Graaf waarnemend burgemeester in Friesland

Stieneke van der Graaf is woensdag benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Weststellingwerf. Ze volgt burgemeester André van de Nadort op.

Van der Graaf blijft aan tot de benoeming van een nieuwe burgemeester in Weststellingwerf. De 40-jarige Van der Graaf, geboren in Zwartsluis maar woonachtig in Groningen, was van 2007 tot 2017 namens de ChristenUnie lid van Provinciale Staten van Groningen en van 2017 tot 2023 lid van de Tweede Kamer.

Momenteel is ze strategisch adviseur voor ondernemingen, bedrijvennetwerken en ngo’s op het gebied van mensenrechten en ondernemen.