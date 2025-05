Sterrenkundige Jeffrey Bout: “De planeten kruipen weg…”

foto Peter Schmidt

De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant.

De sterrenhemel blijft magisch, en gelukkig hebben we elke eerste dinsdag van de maand sterrenkundige Jeffrey Bout in de studio! Hij neemt ons mee door de mooiste hemelverschijnselen van de komende weken.



Hij vertelt wat je kunt zien in Mei. Maar ook wat je kunt doen !

Alles is natuurlijk iets wat te maken heeft met de sterren, planeten en… het ISS. Het ruimtestation.

Kijk dus op: ISS – app “spot the station”. Dan kun je het ruimtestation zien op de volgende tijden en dagen:

– 23:00 uur op 12,14,16,18,20 mei.

– 22:10 op 13,15 mei

