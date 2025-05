Steekpartij Van Mesdagkliniek had volgens OM terroristisch motief

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De steekpartij die vorige maand plaatsvond in de Van Mesdagkliniek had volgens het Openbaar Ministerie een terroristisch motief. Dat meldt De Telegraaf dinsdagavond.

In de kliniek vond begin april een steekpartij plaats. Het slachtoffer is een Joodse man. Hij raakte gewond. De verdachte is de Palestijns-Syriër Malek F. F. stak in 2018 in Den Haag drie willekeurige mensen neer. Zij raakten ernstig gewond. Na de steekpartij in de Van Mesdagkliniek wordt F. verdacht van een moordpoging met terroristisch motief. Hij is dinsdagmiddag aangehouden.

Handelswijze

Na de steekpartij van vorige maand deden de politie en het OM uitgebreid onderzoek. Bronnen vertellen aan De Telegraaf dat op beelden te zien is dat F. doelgericht te werk ging. Hij belaagde zijn slachtoffer van achteren en sneed of stak in de hals van het slachtoffer. Daarmee is de handelswijze vrijwel identiek aan de aanvallen in 2018 in de Hofstad. “We verdenken hem van een poging moord met een terroristisch oogmerk. De reden dat we hem nu pas hebben aangehouden is vanwege het onderzoek en de toestand van de verdachte”, laat het OM aan de krant weten.

Onbegeleid verlof

F. zou dit jaar weer buiten de kliniek gaan wonen. De afgelopen periode is hij meerdere malen met onbegeleid verlof geweest. Dat hij nu verdacht wordt van een poging moord met een terroristisch oogmerk is opmerkelijk. Bij de behandeling van de zaak in 2018 beschuldigde het OM de verdachte nog van het handelen met een terroristisch oogmerk, maar de rechtbank ging daar toen niet in mee.