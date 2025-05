Stedenbouwkundige visie voor Kloppend hart Paddepoel, aanpak gebied in en rondom winkelcentrum

Foto via Gemeente Groningen

Het winkelcentrum Paddepoel in Groningen en de omgeving daaromheen krijgen een grote opknapbeurt. De gemeente en ontwikkelaar MWPO hebben samen een plan gemaakt. Dit plan is op 20 mei goedgekeurd door het college van B&W.

Op 22 mei ondertekenden de gemeente en MWPO een overeenkomst om alle afspraken vast te leggen. In het plan staat hoe het gebied verandert in een open, groen en levendig centrum. Er komen nieuwe woningen, meer winkels en fijne plekken om elkaar te ontmoeten. Ook wordt de verbinding met omliggende wijken beter.

Het winkelcentrum krijgt een regionale functie met meer levendigheid, ook buiten winkeltijden. Nieuwe routes, groen en voorzieningen aan de buitenzijde zorgen voor extra sfeer. Ondernemers krijgen meer zichtbaarheid.

De volgende stap is het maken van een concreet bouwplan. Dit gebeurt samen met bewoners, winkeliers en andere betrokkenen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, starten de voorbereidingen voor de bouw. De verwachting is dat eind 2026 of in 2027 de bouw begint. De werkzaamheden vinden in fases plaats. Meer informatie staat op www.gemeente.groningen.nl/paddepoel.