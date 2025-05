Staking dreigen bij NS: half juni mogelijk meerdere dagen geen treinen in Groningen

De kans is groot dat er half juni minimaal twee dagen geen NS-treinen rijden in het noorden van Nederland. Vakbond FNV Spoor heeft een ultimatum gesteld aan de NS. Als het bedrijf niet vóór komende dinsdagavond ingaat op de cao-eisen, volgen er stakingen.

De huidige cao liep af op 28 februari en er is nog steeds geen nieuw akkoord. Als er geen doorbraak komt in de onderhandelingen, beginnen de stakingen op 6 juni in Midden-Nederland. Op 16 juni is regio Noord aan de beurt, waaronder Groningen. Als de NS daarna nog niet akkoord is, volgt op 17 juni een landelijke staking.

‘Zware beroepen komen er bekaaid vanaf’

De vakbonden willen onder meer een hoger loon, een goede regeling voor zwaar werk en meer vrije dagen voor personeel met onregelmatige diensten. Ook willen ze dat verschillen in arbeidsvoorwaarden worden opgeheven.

“Veel mensen met zware functies en onregelmatige diensten komen er met het laatste voorstel van NS bekaaid af”, stelt Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor. “Ook moet het aantal ‘gegarandeerde verlofdagen’ worden uitgebreid, want het is te gek voor woorden als je bijna nooit bij bijvoorbeeld een verjaardag of het afzwemmen van je kind of kleinkind kunt zijn, omdat je geen vrij kunt nemen.”

‘Loonstijging niet in de buurt van inflatie’

De NS wil volgens de bonden slechts 2,55 procent loonsverhoging bieden. Dat vinden de bonden veel te weinig. Vakbond FNV laat daarom weten dat veel NS-medewerkers de acties steunen. Volgens de vakbond is er veel ontevredenheid over de hoge werkdruk, het personeelstekort en het ziekteverzuim.

“Slechts 2,55 procent komt niet in de buurt van de inflatie, terwijl het NS-personeel vanaf 2019 al ruim vijf procent op de inflatie achterloopt”, vervolgt Janssen. “Het is echt spijtig dat de directie het weer zover laat komen. De NS laat niet alleen de werknemers in de steek, maar ook de reizigers.”