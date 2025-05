Stadspartij stelt noodfinanciering voor om bezuinigingen ov het hoofd te bieden

Foto: R.F.J. Dekker - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100396348

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen vraagt het college te onderzoeken of de bezuinigingen in het openbaar vervoer met een noodfinanciering opgevangen kunnen worden. De partij heeft schriftelijke vragen over dit onderwerp ingediend.

Het openbaar vervoer dreigt volgend jaar geconfronteerd te worden met forse bezuinigingen. Het kabinet wil 335 miljoen euro bezuinigen. Afgelopen week luidde reizigersvereniging Rover al de noodklok en bracht de mogelijke gevolgen van deze bezuinigingen in kaart. Er zijn in principe drie scenario’s mogelijk: een verhoging van de ticketprijzen met 25 procent, een vermindering van de dienstregeling door bijvoorbeeld het schrappen van busdiensten in de avonduren of op zondagen, of een combinatie van beide.

“Kan de bereikbaarheid van dorpen en wijken ernstig schaden”

“In Groningen en Drenthe zou het om een bezuiniging van 11 miljoen euro gaan”, aldus raadslid Niels Hilboesen. “Volgens Rover dreigen verschillende scenario’s in onze provincies, waaronder het schrappen van school- en nachtbussen, een forse beperking van ritten op zaterdagen of het volledig stilleggen van het openbaar vervoer op zondagen. Deze maatregelen zouden de bereikbaarheid van dorpen, wijken, scholen, voorzieningen en evenementen ernstig schaden. Goed openbaar vervoer is voor onze inwoners van groot belang, zeker ook met het oog op de klimaatdoelen die we als gemeente hebben gesteld.”

“Kunnen we met noodfinanciering essentiële busverbindingen op zondag in de benen houden?”

Hilboesen wil van het college weten welke concrete lijnen en tijdstippen door de bezuinigingen getroffen zullen worden. Daarnaast vraagt hij om een overzicht van de gevolgen van het schrappen van lijnen voor jongeren, ouderen en inwoners zonder eigen vervoer. “We vragen het college ook zich uit te spreken tegen de landelijke bezuinigingen, bijvoorbeeld via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of rechtstreeks bij het Rijk. Verder willen we weten of het college in gesprek wil gaan met het OV-bureau om te onderzoeken hoe de bezuinigingen opgevangen of beperkt kunnen worden. Een mogelijke oplossing zou een noodfinanciering kunnen zijn, waarbij we, eventueel samen met de provincie, essentiële busverbindingen op zondagen en lijnen naar belangrijke voorzieningen in stand houden.”

De vragen van Stadspartij 100% voor Groningen zullen binnen enkele weken beantwoord worden.