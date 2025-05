Stadspartij noemt nieuw Kardinge geen upgrade voor de topsport

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

Na de presentatie van de plannen voor het nieuwe sportcentrum op Kardinge was er afgelopen dagen veel enthousiasme te horen. Maar er is ook kritiek op de plannen. Volgens de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is de aangeboden ‘jas’ op voorhand al te klein.

Uit de plannen blijkt dat Kardinge een nieuw sportcentrum krijgt met een ijsbaan, ijshockeyhal, topsporthal, zwembad en trainingshallen. De plannen voorzien in een aparte hal voor ijshockey, shorttrack en kunstschaatsen en een ijsvloer van 30×60 meter binnen de 400-meterbaan. De sporthal voor Donar en Lycurgus zal 3.500 zitplaatsen tellen. De basketbal- en volleybalclub zullen Martiniplaza dus verlaten. Kardinge krijgt ook twee dojo’s (zalen voor vechtsporten, red.), squashbanen en trainingszalen. Voor de zwemmers komen er een 25-meterbad, een bad voor doelgroepen en een bad voor recreatief zwemmen.

“Je gaat kleiner bouwen dan waar vraag naar is”

“Wat er nu gepresenteerd wordt, is geen upgrade voor de topsport”, reageert Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen. “Neem de hal waar Donar gaat spelen. Die hal kan straks bezocht worden door 3.500 toeschouwers. Op de huidige locatie in Martiniplaza kunnen ze 4.340 fans kwijt. Dit nieuwe complex is bedoeld voor de komende dertig jaar. Dus je gaat nu al kleiner bouwen dan waar vraag naar is. Je zult bij deze plannen veel beter moeten kijken naar het businessmodel, waarbij je je ook zult moeten realiseren dat Lycurgus en Donar niet miljoenen euro’s aan huur kunnen ophoesten.”

“Plan schiet tekort”

Hetzelfde probleem speelt volgens Hilboesen bij het ijshockey. “Op dit moment kan GIJS duizend liefhebbers kwijt. Bij thuiswedstrijden zit hun hal stampvol. Terwijl de nieuwe hal niet in groei voorziet. En ook bij zwemvereniging TriVia zie je dat het plan tekortschiet. De vereniging wil heel graag een vijftigmeterbad. Een bad waar door de zwembond ook naar wordt gevraagd. Maar dit bad komt er niet. Dat zijn gemiste kansen. Ook zie je tekortkomingen bij de ijsbaan. De nieuwe baan krijgt geen tribunes maar er komen toeschouwersplaatsen voor maximaal duizend mensen. Doordat je geen tribunes bouwt, ontneem je de mogelijkheid om leuke evenementen in deze hal te organiseren, bijvoorbeeld in de perioden dat er geen ijs ligt.”

“Bouwen op de parkeerplaats zorgt voor mobiliteits- en parkeerproblemen”

Ook de locatie van het nieuwe sportcomplex vindt Hilboesen vreemd. “Het gaat gebouwd worden op de huidige parkeerplaats bij Kardinge. Op zich een heel nobele gedachte omdat daarmee de huidige faciliteiten open kunnen blijven in de periode dat er gebouwd wordt. Maar waar moeten bezoekers gedurende de bouw dan gaan parkeren? Terwijl je op dit moment al een parkeerprobleem op het terrein hebt? De locatie gaat jarenlang zorgen voor een mobiliteits- en parkeerprobleem. Het huidige Kardinge zou je wat ons betreft ook kunnen laten staan. Dit kun je ombouwen tot indoor-atletiekcentrum. Naar zo’n centrum is veel vraag en dit past goed bij de ambities voor een vitaliteitscampus.”

“Noem mij maar negatief, maar Groningen verdient het beste”

Het sportcentrum gaat volgens de gemeente tussen de 225 en 250 miljoen euro kosten. De bouw vindt plaats van 2028 tot 2031. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport zegt goed overleg te voeren met de provincie over de plannen, maar dat externe financiering wel nodig blijft. Hilboesen: “Er moet een externe financier gevonden worden. Die is er nog niet en daardoor is de ijsbaan ook nog niet zeker. In het nieuwe plan is sprake van warmte-uitwisseling tussen ijs en zwemmen. De warmte uit de ijsvoorzieningen wordt hergebruikt voor het zwembad. Ook wordt ingezet op een duurzaam energiesysteem met circa 20.000 m² aan zonnepanelen, luchtwarmtepompen en batterijen voor energieopslag. Waarom miljoenen investeren in WarmteStad en op deze plek voor iets heel nieuws kiezen wat we in onze gemeente niet kennen? Noem mij maar negatief, maar Groningen verdient het beste en dat is dit niet.”

“Laten we het zo maar doen, dan is iedereen rustig”

Hilboesen begrijpt de nieuwe plannen ook niet zo goed. “Wat kun je wel en wat kun je niet realiseren? Er wordt al jaren over Kardinge gesproken. Vier jaar geleden is er een bidbook gepresenteerd. Een bidbook is een projectvoorstel met het doel een project te realiseren. In die tijd was er het plan om de nieuwe ijsbaan in het midden van de Kardingebult te plaatsen. Maar dat bleek te duur te zijn. Ook werd er in die periode gesproken over het opzetten van een vitaliteitscampus, waarbij samengewerkt zou worden met het Alfa-college en het Noorderpoort. De afgelopen jaren ging het vooral over de discussie ‘wel of geen ijs’. Het is onderdeel van onze SIA, de Strategische Investerings Agenda. Daar staan 28 projecten op, waarbij elk project minimaal tweehonderd miljoen euro kost. De bedragen die nu genoemd worden, komen niet overeen met de berekeningen. Daarnaast is er nog geen volledig groen licht van de provincie. Dus we hebben het over een plan dat weinig tot geen ambitie laat zien, waarvan de financiën onzeker zijn en waarbij onderdelen als de vitaliteitscampus ontbreken. Het komt op mij over alsof er gezegd is: ‘Laten we het zo maar doen, dan is iedereen rustig’.”

“Dit is geen rocket science”

Verschillende sportverenigingen lieten zich de afgelopen dagen horen, maar grote kritiek bleef tot nu toe uit. Hilboesen: “Dit is geen rocket science. Wat heb je nodig om de komende dertig jaar te groeien? Dit plan voldoet daar niet aan. En ik ga hier dan ook voor liggen. Ik ben hier zwaar op tegen. Dit onderwerp is ook echt mijn ding. Ik ben hier al jaren mee bezig, ook al ver voordat ik in de gemeenteraad actief ben. Ik zou liever zien dat dit nieuwe sportcentrum in Meerstad gerealiseerd gaat worden. Daarmee los je direct in één keer verschillende problemen op. Sportpark Corpus den Hoorn is te klein. Je kunt de FC verhuizen naar Meerstad. Op het terrein kun je ook een onderwijs- en kenniscentrum plaatsen. En je geeft de topsport er de ruimte, waardoor zij ook echt kunnen groeien. Zodat Groningen de sporthoofdstad van Nederland kan worden. Dat is wat we nodig hebben.”