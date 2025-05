Stadsgids Titus Akkermans: “Zwemmen in de stadspark vijver”

Een frisse duik in het Stadspark, 1952. Fotobedrijf Piet Boonstra, Groninger Archieven

Onze stad is druk aan het veranderen. Maar je moet niet denken dat dit alleen vandaag de dag gebeurt, want in het verleden is ook al heel veel veranderd. En vaak hebben gebeurtenissen van vandaag de dag een binding met het verleden. Stadsgids Titus Akkermans komt iedere tweede donderdag van de maand bij ons langs in de studio om hierover te vertellen.



Deze keer: Zwemmen in het Stadspark kan bijna weer!!! Dat meld DVHN van 1 mei 2025.

Dit werd 99 jaar eerder al eens mogelijk gemaakt door een initiatief van Jan Evert Scholten (1849-1918). Gul als hij was schonk hij de Stadjers in 1913 een grote lap grond met als doel: een openbaar park waar een ieder terecht kan voor sport, plezier en ontspanning. Enige jaren later werd gestart met de “bouw” en op 19 mei 1926 werd het park officieel geopend. Titus vertelt in de ochtendshow over deze Jan Evert Scholten en zijn stadspark.

