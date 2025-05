Stadjer hangt eigen hond op in zijn huis: verplichte behandeling en verbod op dieren

Een 42-jarige man uit Groningen heeft zijn hond opgehangen in zijn huis, omdat hij dacht dat de duivel in haar zat. De Stadjer kreeg daarom, naast de 108 dagen die hij in voorarrest doorbracht, een verplichte behandeling voor psychische problemen opgelegd. Ook mag de man geen dieren meer houden.

Volgens RTV Noord belden de buren van de Stadjer belden eind september de politie vanwege hard gejank en geschreeuw uit de woning van de Stadjer. De politie vond het dode dier bij aankomst in een vuilniszak. De hond was verstikt.

De man vertelde later dat hij gek werd van het dier. Hij had haar een paar jaar en nam haar ooit over via internet. Bij de man thuis lag ook een nepwapen. Dat mag niet, zei de rechter. Maar hij noemde dat onderdeel “klein bier” vergeleken met de dood van de hond.

De Stadjer is onderzocht door deskundigen. Zij zeggen dat hij autistische stoornissen en schizofrene trekken, aangejaagd door drugsgebruik. Ook was hij in die tijd suïcidaal. De rechter vindt dat hij genoeg is gestraft met zijn voorarrest van 108 dagen. Hij hoeft niet terug naar de cel, maar moet zich laten behandelen. Ook mag hij geen drugs gebruiken en voorlopig geen dieren houden.