Stadjer (37) aangehouden voor grootschalige handel in lachgas

Foto via Instagram Politie Groningen-Noord

Een interventieteam van de politie hield afgelopen dinsdag een 37-jarige man uit Groningen aan in Stad voor grootschalige handel in lachgas.

Tijdens doorzoekingen in een woning in Groningen en een loods in Sappemeer vond de politie grote hoeveelheden lachgaspatronen, cilinders en driehonderd liter lachgas. Naast de voorraad lachgas namen agenten ook een vervoermiddel in beslag.

De politie kwam de man op het spoor in een onderzoek, wat werd opgestart na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Het onderzoek naar de verdachte gaat door, nu onder leiding van de Officier van Justitie.