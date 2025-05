Spoorwerkzaamheden Hoofdstation vorderen; eerste damwanden geslagen (foto’s)

De eerste damwanden worden geslagen. Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

De werkzaamheden bij het Hoofdstation vorderen gestaag. Waar er de afgelopen week vooral werd afgebroken en ontmanteld, zijn dit weekend de eerste opbouwwerkzaamheden te zien.

Zo zijn aan de westzijde van het Herewegviaduct de eerste bovenleidingsportalen geplaatst. Het gaat om het standaardportaal met een enkele ligger. In de toekomst zal aan deze portalen de draad voor de bovenleiding worden gehangen, waardoor elektrische treinen kunnen rijden. Even verderop werd er zondag gewerkt aan het slaan van de eerste damwanden. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de blauwe brug gesloopt. Op deze plek komt in de toekomst de busonderdoorgang. Deze onderdoorgang wordt over enkele weken ingeschoven. Voordat dit kan gebeuren, moeten er damwanden geplaatst worden.

Een damwand keert grond of water. Deze bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand. Het plaatsen gebeurt door heien, trillen of drukken. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat het plaatsen van deze wanden met overlast gepaard kan gaan. Vanwege de werkzaamheden rijden er tot 12 juli geen treinen tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark. De werkzaamheden hebben als resultaat dat Groningen voor Arriva-treinen geen kopstation meer zal zijn: de sporen worden namelijk doorgetrokken, waardoor treinen door kunnen rijden. Voor NS-treinen blijft het Hoofdstation het eindpunt.